Ettringen

vor 47 Min.

Windkraft kontra Ölverbrennung in Ettringen

Plus Zwei Großprojekte, zwei gegensätzliche Pläne: In Ettringen geht es um die Energieversorgung der Zukunft – und um die bekannte Gasfackel.

Von Reinhard Stegen Artikel anhören Shape

Beide Tagesordnungspunkte der jüngsten Ettringer Gemeinderatssitzung drehten sich um Energie und gerieten dabei zum Kontrapunkt von Vision und Wirklichkeit. Da ist einerseits die visionäre Windkraft, die entscheidend zur Dekarbonisierung beitragen soll. Andererseits geht es um herkömmliche Methoden der Energieerzeugung, beispielsweise beim Projekt eines bekannten Ettringer Unternehmens. Eine Rolle spielt dabei auch die Gasfackel, deren Betrieb nun weitaus umfangreicher sein darf als bisher.

Auf Geheiß aus Berlin macht der Regionalverband Donau-Iller Druck und hat die Vorgabe 1,8 Prozent ausgegeben. 1,8 Prozent der Fläche in den beiden Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg müssen für die Windkraftnutzung zur Verfügung gestellt werden. Das klingt zunächst einmal nach nicht allzu viel, allerdings fallen große Landstriche bei der Planung komplett aus, weil Windräder hier in Konflikt stehen mit Flugplätzen und Militärgelände; auch der Naturschutz spielt eine Rolle. Die Folge davon ist, dass die übrigen Landkreise mit entsprechend mehr Flächenausweisungen das Defizit andernorts ausgleichen müssen. So kommt es, dass nach Abwägung der Gegebenheiten und Ausschlüsse aus Sicht des Regionalverbands etwa jeweils 40 Prozent des Ettringer und Amberger Gemeindegebiets als Standort für Windkraftanlagen priorisiert werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen