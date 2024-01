Zu schnell im Kreisverkehr: Auto rammt Schild

Der 79-jährige Fahrer hatte bei dem Unfall Glück im Unglück.

Einen Unfall wegen nicht angepasster Geschwindigkeit gab es am Mittwochnachmittag an einem Kreisverkehr bei Ettringen. Laut Polizei wollte ein 79-jähriger Autofahrer in Richtung Lamerdingen ausfahren, war jedoch zu schnell, verlor deshalb die Kontrolle über sein Fahrzeug und rammte ein Verkehrszeichen. Der Mann blieb bei dem Unfall unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von rund 2500 Euro, es blieb jedoch fahrbereit. (mz)