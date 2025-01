Zweite Chance für Faschings-Outfits

Das Faschingsparadies im Secondhand-Modeshop der Aktion Hoffnung in Ettringen (Augsburger Straße 40) öffnet mit zwei großen Aktionstagen und durchgehenden Öffnungszeiten von 9 bis 17 Uhr, am Freitag, 10. Januar, und Samstag, 11. Januar. Am Samstag erwartet die Besucherinnen und Besucher eine bunte Faschingsparty mit Kinderprogramm. „Wie gewohnt können unsere Kundinnen und Kunden eine tolle Auswahl an bunten und ausgefallenen Verkleidungsideen in unserem „Faschingsparadies“ erwarten. Von klassischen und funkelnden Verkleidungen über witzige Tierkostüme und lustige Outfits ist alles dabei“, stellt Shop-Leiterin Edeltraud Böck das Angebot vor. „Jedes Faschings-Outfit wird erst durch die passenden Accessoires perfekt – und da bleibt bei uns sicher kein Wunsch unerfüllt. Wir haben Federboas, besondere Handtaschen, Schuhe und Schmuck und viele weitere Artikel zu allen möglichen Themen“, ergänzt Edeltraud Böck.

Johannes Müller, Geschäftsführer der Aktion Hoffnung, sieht beim Kauf von Secondhand-Faschingskostümen weitere Vorteile: „Mit jedem Einkauf tragen Sie zum Schutz von Ressourcen bei, schonen Ihren Geldbeutel und spenden gleichzeitig zugunsten eines Entwicklungsprojektes. Nutzen Sie die Chance für einen „Einkauf mit gutem Gewissen“, ruft Müller zum Besuch des Faschingsmarktes auf. Bei der Vorbereitung des Faschingsmarktes und dem Verkauf wird die Aktion Hoffnung durch ehrenamtliche Helferinnen unterstützt. „Es ist bemerkenswert, mit welcher Begeisterung sich die Frauen teilweise seit vielen Jahren für unseren Secondhand-Modeshop einsetzen. Ohne dieses Engagement könnten wir solche umfangreichen Märkte nur schwer anbieten“, dankt Johannes Müller allen Helferinnen und Helfern.

Öffnungszeiten: Mittwoch: 9 bis 12 und 14 bis 17 Uhr. Donnerstag: 9 bis 12 und 14 bis 19 Uhr. Freitag: 9 bis 12 und 14 bis 17 Uhr. Samstag: 9 bis 12 Uhr