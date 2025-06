Eurofighter sorgen für Aufsehen: Lautstarke Manöver über Bad Wörishofen

Eurofighter haben am Montag lautstarke Manöver am Himmel von Bad Wörishofen geflogen. Es ging um die Luftverteidigung in Süddeutschland.

Die Kampfjets waren am beinahe wolkenlosen Himmel über der Kurstadt deutlich sichtbar. Ein Sprecher des Luftfahrtamtes der Bundeswehr teilte unserer Redaktion mit, dass vier Eurofighter des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 aus Neuburg an der Donau ab 9.50 Uhr dort unterwegs waren.

Die Kampfjets nutzen den TRA Allgäu, also den zeitweise reservierbaren Luftraum für Militärübungen, unter dem auch Bad Wörishofen liegt. Bis um 11.05 Uhr trainierten die Besatzungen Luftkampfübungen und Abfangübungen „unter Kontrolle der Luftverteidigung“, wie der Sprecher erläutert.

Die Übungen des Neuburger Geschwaders fanden zuletzt regelmäßig im Übungsluftraum TRA (Temporary Reserved Airspace) Allgäu statt, zu dem auch Bad Wörishofen gehört. Bei einer Abfangübung mit Überschallgeschwindigkeit donnerten die Kampfjets kürzlich mit bis zu 1570 km/h an Bad Wörishofen vorbei und ließen dabei die Fensterscheiben wackeln. Gleich sieben Eurofighter übten vor einiger Zeit nächtliche Abfangmanöver und waren gut eineinhalb Stunden in Bad Wörishofen zu hören.

Das Neuburger Geschwader stellt die Alarmrotte für Süddeutschland

Das Neuburger Geschwader erfüllt eine wichtige Rolle bei der Sicherung des Luftraums über Deutschland. An jedem Tag, rund um die Uhr, stellt das Geschwader zwei Eurofighter bereit, die sogenannte Alarmrotte. Diese Kampfjets steigen binnen weniger Minuten auf, wenn es eine unklare Situation am Himmel über Deutschland gibt, etwa ein Flugzeug, das nicht identifiziert werden kann. In Deutschland sind zwei Alarmrotten ständig einsatzbereit. Die Neuburger decken Süddeutschland ab, die andere Alarmrotte ist in Wittmund im Norden stationiert.

Den TRA Allgäu kann sich das Militär für Übungen reservieren. In diesen Zeiten ist der Luftraum dann für zivile Flugzeuge gesperrt. Diese werden umgeleitet.