Bad Wörishofen

29.02.2024

Learjets spielen das Ziel: Luftkampfübungen über Bad Wörishofen

Waren die Eurofighter-Piloten bei ihrer Übung erfolgreich, bietet sich vom Jet der Gesellschaft für Flugzieldarstellung aus in etwa dieses Bild.

Plus Wie aus Privatjets hartnäckige Gegner für Eurofighter-Piloten werden, zeigt sich derzeit am Himmel über dem Unterallgäu. Am Steuer sitzen Ex-Kampfpiloten.

Von Markus Heinrich

Zu hören sind sie derzeit praktisch allabendlich, zu sehen eigentlich nie. Nur wer spezielle Internetportale nutzt, sieht zumindest manchmal, was sich derzeit am Himmel über Bad Wörishofen abspielt. Dort kreisen teils stundenlang zivile Jets - und spielen dabei Ziel für Kampfflugzeuge.

Learjets kreisen dieser Tage regelmäßig über Bad Wörishofen und anderen Orten in der Region. Es sind allesamt Privatmaschinen, aber sie erfüllen einen militärischen Zweck. Die wendigen Flugzeuge gehören der Gesellschaft für Flugzieldarstellung (GFD) - und sie sind eigentlich nie alleine unterwegs. Doch während die GFD-Learjets auf Internetportalen wie Flightradar24, Flight Aware oder Plane Finder ab und zu sichtbar sind, bleiben die anderen Flugzeuge in der Regel verborgen. Die Auswertung der Radardaten vom 21. Februar beispielsweise zeigte nun, dass an diesem Tag sechs Eurofighter der Bundeswehr zusammen mit dem Learjet der Firma GFD über Bad Wörishofen unterwegs waren.

