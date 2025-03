Die evangelische Kirchengemeinde verkauft ihr Pfarrhaus

Seit dreieinhalb Jahren steht das Pfarrhaus der evangelischen Johannesgemeinde an der Gabelsbergerstraße leer. Die weitere Nutzung des mittlerweile sanierungsbedürftigen Gebäudes war ungewiss. Doch jetzt gibt es eine Lösung: Die Gemeinde trennt sich von der Immobilie.

Seit 1951 herrschte reges Leben im Haus: Im zweiten Obergeschoss wohnten Mesner und Gemeindeschwester, im ersten Stock die „Pfarrersleut“ mit ihren Familien und im Erdgeschoss waren Pfarramt und zeitweise auch der Gemeindesaal untergebracht.

Die Generalsanierung des Pfarrhauses ist der Gemeinde zu teuer

Im Laufe der Jahre wurde das Pfarrhaus immer wieder renoviert. Doch jetzt stünde eine Generalsanierung an, um das Gebäude energetisch und bautechnisch auf den neuesten Stand zu bringen. Doch für die teure Maßnahme fehlt das Geld. Um die Finanzierung des Umbaus schultern zu können, müsste die Kirchengemeinde ein größeres Darlehen aufnehmen, doch für den Kirchenvorstand kommt eine hohe Verschuldung nicht infrage. Also hat man sich schweren Herzens entschlossen, das Pfarrhaus aufzugeben und es zu verkaufen. Da die evangelische Landeskirche ihren Immobilienbestand reduzieren will, war sich der Kirchenvorstand nicht sicher, ob Zuschüsse für einen Neubau fließen würden. „Wir hätten also ein Risiko mit unbekanntem Ausgang eingehen müssen und wollten uns auch nicht hoch verschulden“, machte Pfarrerin Kaitia Frey deutlich. Mit dem Erlös aus dem Verkauf des Gebäudes will man das Gemeindehaus in der Brunnemairstraße ertüchtigen und die Johanneskirche so umgestalten, dass der Raum des Gotteshauses multifunktional genutzt werden kann.

Nach der Renovierung sollen im Haus Wohnräume für die Pfarrer angemietet werden

Zeitweise war mal ein Ersatz-Neubau im Kirchgarten im Gespräch. Doch diese Idee wurde aus Umweltschutzgründen wieder verworfen. Es hätten mehrere Bäume gefällt werden müssen. Ist das Pfarrhaus erst mal verkauft, wird das bisherige „Interims-Pfarramt“ im Gemeindehaus zu einer Dauerlösung. Für die Pfarrerinnen und Pfarrer will man bei dem neuen Hausherrn des alten Pfarrhauses – wenn es dann saniert ist – Wohnräume anmieten.