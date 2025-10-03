Exhibitionist am Irsinger Stausee

Einem Exhibitionisten ist eine 28-Jährige am Donnerstagnachmittag am Irsinger Stausee begegnet. Wie die Polizei mitteilt, hatte die junge Frau dort mit ihrem Hund einen Spaziergang gemacht, als sie vom anderen Ufer herüber Geräusche gehörte. Als sie hinübersah, stand dort ein Mann, der bis auf eine blaue Kapuzenjacke komplett nackt war und sich offenbar selbst befriedigte. Dabei suchte er den Blickkontakt zu der 28-Jährigen. Als Polizisten das Ufer nach dem Mann absuchten, war er jedoch bereits verschwunden.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die den Exhibitonisten am Irsinger Stausee gesehen haben

Der Unbekannte ist etwa 1,85 Meter groß und schlank. Bekleidet war er mit einer blauen Kapuzenjacke. Wer weiß, um wen es sich handeln könnte oder den Mann ebenfalls gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 08247/96800 bei der Polizeiinspektion Bad Wörishofen zu melden.