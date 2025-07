Fahrer mit Laserpointer geblendet: Polizei ermittelt

Am Samstagabend ist ein Verkehrsteilnehmer in der Fidel-Kreuzer-Straße in Bad Wörishofen von einem roten Laserpointer geblendet worden. Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 zu melden. (mz)

