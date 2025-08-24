Betrunkener stürzt mit dem Fahrrad und wird schwer verletzt

In Mindelheim ist es am Samstag gegen 21.30 Uhr in der Bourg-de-Péage-Straße zu einem Unfall mit einem Fahrradfahrer gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei streifte der Mann vermutlich ein geparktes Auto, wodurch er die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und zu Boden stürzte. Der Fahrradfahrer war zum Zeitpunkt des Unfalls alkoholisiert und trug keinen Helm. Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft den genauen Unfallhergang.

„Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf die Gefahren alkoholisierten Fahrens hin und appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, stets verantwortungsvoll im Straßenverkehr unterwegs zu sein“, heißt es im Polizeibericht.

