Radfahrer bei Abbiegeunfall mit LKW schwer verletzt

Glück im Unglück: So könnte man die Situation eines Fahrradfahrers in Mindelheim beschreiben, der knapp einer lebensbedrohlichen Situation entging. Ein 40-jähriger LKW-Fahrer war am Dienstagnachmittag auf der Allgäuer Straße in Mindelheim unterwegs und bog nach rechts auf das Gelände einer Tankstelle ab. Was er dabei jedoch übersah, war, dass ein 25-jähriger Fahrradfahrer rechts von ihm in dieselbe Richtung fuhr.

Ein Sprung rettete dem Fahrradfahrer womöglich das Leben

Der Fahrradfahrer sprang geistesgegenwärtig von seinem Fahrrad ab, bevor dieses vollständig unter den LKW geriet. Das Rad war nach dem Unfall vollständig verbogen. Der Fahrradfahrer erlitt schwere Verletzungen, ist aber außer Lebensgefahr. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein naheliegendes Klinikum gebracht. Die Polizei empfiehlt, beim Radfahren immer einen Fahrradhelm zu tragen, um das Risiko von schweren Kopfverletzungen bei Unfällen zu verringern. (mz)