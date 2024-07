Champagnatfest: Tanzende Stifte und Dosenwerfen auf Lehrerporträts

An diesem Familienfest hätte der Heilige Marcellin Champagnat sicher seine helle Freude gehabt. Zu seinen Ehren versammelte sich erstmals im Innenhof des Maristenkollegs die große Schulfamilie, um den Gründer auch der Mindelheimer Bildungsschmiede gebührend zu feiern. Gekommen waren zwei Maristenbrüder aus Brasilien, die mit ihren Songs für ein klein wenig internationales Flair sorgten.

„Wer gehört alles zu einer Familie?", fragte Jugendpfarrer André Harder beim Gottesdienst die Kinder. Foto: Franz Issing

„Mittendrin statt nur dabei“ war das Motto des Champagnatfests

Das Champagnatfest mit dem Motto „Mittendrin statt nur dabei“ orientierte sich in diesem Jahr an dem vom heiligen Marcellin vorgegebenen Wert „Familiensinn“. Zum Auftakt feierten Jugendpfarrer André Harder und der evangelische Geistliche Erik Herrmanns einen ökumenischen Wortgottesdienst, der auch die Sonne strahlen ließ. In ihrer Ansprache animierten die beiden Pfarrer die Besucher, sich, wie vom heiligen Marcellin angeregt, „als Gemeinschaft wie eine Familie“ zu verstehen. Familie sei Basis und Halt im Leben, lautete ihre Botschaft. Musikalisch begleitet wurde der Gottesdienst vom Mittelstufenchor und der Chorklasse 6A.

Gar nicht so leicht: ein Wettrennen mit dem kleinen Bobby-Car. Foto: Franz Issing

Das bunte Programm war ganz auf Familien mit Kindern zugeschnitten und bot zahlreiche Mitmach-Aktionen an. Bobbycar-Wettrennen, Schaumkuss-Wettessen, Fußballturnier sowie Werfen auf Dosen mit den Porträts von Lehrkräften sorgten für gute Unterhaltung.

Wer wollte, konnte beim Dosenwerfen auf seine Lehrer zielen. Foto: Franz Issing

Doch damit nicht genug der Attraktionen. Bei einem Quiz konnte man tolle Preise gewinnen und man konnte sich auch in der Kunst des Jonglierens üben.

Das Oberstufentheater des Maristenkollegs erzählte die Geschichte vom Heiratsschwindler

Einen Volltreffer landete das Oberstufentheater mit dem Stück „Der Heiratsschwindler“. Da stritten sich zwei Frauen um einen Verlobten, der aber von beiden nichts wissen wollte. Großen Beifall ernteten die Kleinen der St.-Josefs-Grundschule. In dem von der Lehrerin Claudia Mayer geschriebenen Musical „Die Buntstifte sind los“ trat sie selbst als Rotstift auf, während die Kinder singend, spielend und tanzend aus dem Schulalltag erzählten. Eine Lehrerband begleitete das Singspiel musikalisch.

Für musikalische Unterhaltung sorgte die Schulband des Maristenkollegs. Foto: Franz Issing

Niemand musste beim Champagnatfest hungrig oder gar durstig nach Hause gehen. Die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums und der Realschule hatten selbst gekocht und gebrutzelt und verkauften ihre deftigen Schmankerl wie Pizza, Crêpes, Waffeln, Bratwürsten und Flammkuchen auch selbst.

Schüler kochen Gulaschsuppe Foto: Franz Issing

Auch an Vegetarier und Liebhaber von Süßem war gedacht. Mit den von Schülereltern und Elternbeiräten gebackenen Kuchen und Torten hätte man halb Mindelheim versorgen können. Abschließend ein dickes Kompliment an Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, die Organisatoren des Festes, gelang ihnen doch ein „Meisterstück“.

Schüler backen Waffeln Foto: Franz Issing