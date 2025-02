Faschingskonzert im Kursaal: Stadtkapelle und Musikschule begeistern mit bunten Kostümen und mitreißender Show

Wenn ein Querflöte spielender Eisbär mit Cowgirls, Engelchen, Harlekin und anderen Narren auf der Bühne sitzt und ein fröhliches Konzert gibt, geht Faschingsfans einfach das Herz auf. Jungklassiker, Jugendkapelle und Stadtkapelle Bad Wörishofen übertrafen sich beim großen Faschingskonzert gegenseitig mit originellen Kostümen und fetzigen Tönen. Die Kneippilonia und drei Jazz-Dance-Gruppen begeisterten mit kreativen Auftritten.

Es war ein Faschingsfest für die ganze Familie. Schon bevor das traditionelle Faschingskonzert begann, liefen kleine Prinzessinnen in den schönsten Tüll-Kleidchen, Pumuckl, ein Mini-Feuerwehrmann, Elfen, Clowns und anders kostümierte Kinder aufgeregt durch den sehr gut besuchten Kursaal. Liebevoll aufgeregte Omas, Opas und Eltern warteten gespannt auf den Auftritt ihrer Jüngsten, die ebenfalls in bunten Faschingsgewändern die Bühne betraten.

Die Jugendkapelle sorgte unter der Leitung von Winfried Probst unter anderem mit Abba und Filmmusik aus James Bond für gute Laune.

Die Jugendgarde der Kneippilonia eröffnete mit ihrem Gardemarsch den Abend. Die Jungklassiker der Irmgard Seefried Sing- und Musikschule rockten unter der Leitung von Maximilian Wind die Bühne und verzauberten die Gäste beispielsweise mit der Filmmusik von „Star Wars“. Claudia Sachon war mit drei von ihr geleiteten Jazz-Dance-Gruppen des Stamm-Kneipp-Vereins angereist und strahlte übers ganze Gesicht, als die schwungvollen Tänze vom Publikum vor lauter Begeisterung mit rhythmischem Klatschen begleitet wurden. Die „Dance Company“ entführte die Gäste gut gelaunt in den Wilden Westen, die „Dance Generation“ vertanzte gekonnt die „Police Academy“, und die „Dance Connection“ zeigte, wie magisch eine „Illusion“ sein kann.

Die Jugendkapelle brachte James Bond musikalisch auf die Bühne

Die Jugendkapelle sorgte unter der Leitung von Winfried Probst unter anderem mit Abba und Filmmusik aus James Bond für gute Laune. Die Stadtkapelle in fabelhaft bunten Gewändern brachte unter der Leitung von Rainer Wörz die Bühne zum Beben. Auf hohem Niveau gespielt begeisterten sie die Gäste mit Nummern wie „Under the Sea“, „Rock It!“ oder „Don´t Stop me Now“. Mit „Verdammt ich lieb Dich“ bildete sich ein Wörishofer „Schlagerstrudel“, eine in einem Strudel endende Polonaise der besonderen Art. Zum großen Finale tanzten alle Jazz-Dance-Gruppen gemeinsam zu den Klängen der Stadtkapelle, was mit besonders anhaltendem Applaus belohnt wurde.

Eisbär, Engelchen, Harlekin und mehr: Die Jungklassiker der Irmgard Seefried Sing- und Musikschule rockten unter der Leitung von Maximilian Wind die Bühne.