Närrische Abstimmung über lustige Sprüche der Grundschule Mindelheim

Klasse 4c: Der Marienplatz bleibt heut‘ leider leer, drum bringen wir unser Narrenbaum-Sprüchle schriftlich daher. Kommt mit uns in die Grundschule ins Haus C im Erdgeschoss, denn da sind heute die Narren los: Wir Kinder der Klasse 4c „Dur und dur narrat“ – Juche! Fünf Gruppen wollen euch hier begrüßen und euch die Faschingszeit versüßen: Wir starten mit unserem Zoo, denn der macht alle Narren froh. Unter und das bellt ein Hund, der treibt es manchmal ziemlich bunt. Oft verkleidet er sich als Katze mit einer kunterbunten Tatze. Bei uns im Zauberwald fliegen kleine Elfen, die einem helfen. Unsere schönen Cheerleader lieben alle Tiere sehr, aber die Tiere sie noch mehr. Auch unsere Prinzessinnen mit süßen Tönen gehören zu den Schönen. Im Wasser, ja so himmelblau, schwimmt eine kleine Meerjungfrau. Sie heißt Hermine und bekämpft nicht nur Feuer, sondern auch tobende Ungeheuer. All unsere Damen tragen etwas Hübsches auf dem Kopf, wie der Schneemann einen Topf, mit Kronen oder Blumenkränzen wagen wir die schönsten Tänze! Uns kann keiner was erzählen, denn wir können jeden quälen. Unsere Hexerei ist keinem einerlei! Wir sind nicht nur grässlich, sondern auch noch hässlich. Früher flogen wir auf Besen, das ist mal so gewesen. Doch dieses Jahr, wie wunderbar, sind wir auf Staubsauger umgestiegen, und mit denen wird uns niemand mehr kriegen! Unsere Piraten, die schießen mit Granaten und Tomaten. Die Cowboys und Indianer sind besonders wild und tragen zum Schutz ein Zuckerwatte-Schild. James Bond als Bodyguard verkleidet sich mit Vollbart. Und so rufen wir im Chor: „Die Faschingsschlacht ist unsere Macht! Wir lachen bis unsere Hosen krachen!“ Zum Schluss kommen noch die Clowns mit rot-lila Nasen, das rennen weg alle Hasen. Wir haben zudem nen Bart und gehören hat nur ner anderen Art. Sogar der Durahansl, der Hanswurst, kriegt vom Zuschauen Riesendurst. Denn wir Clowns bringen alle zum Lachen und machen tolle, witzige Sachen. Manchmal wollen wir auch erschrecken, indem wir dir die Zunge rausstrecken. Wir spritzen dich mit Wasserpistolen voll, ja wir Spaßvögel sind einfach toll und witzig wie die Sau! Schau, schau! Wer jetzt alle addiert, der kommt auf die Summe 22 garantiert. Frau Börner und sechs Lehrerinnen wollen uns gern im Zaume halten, und Frau Schürer möchte am liebsten alles noch verwalten, doch zum Schluss unter uns gesagt, und falls sich einer fragt, ab wir das restliche Jahr über braver wären, so müssen wir euch leider erklären: Wir hausen wild und lustig das ganze Jahr und drum ist unsere Klasse 4c einfach wunderbar. Und sollte ein paar netten Narren je langweilig sein, so schaut doch gerne mit ein paar süßen Krapfen bei uns vorbei.

Foto: Axel Schmidt