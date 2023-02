Satire: Das Schlachtross wird beim Frundsbergfest zur Friedenstaube

Blumen statt Lanzen, Kräuter statt Kanonen und eine Tofu-Sau am Spieß: Die Weltlage und gesellschaftliche Strömungen werden zum Weichspüler fürs Frundsbergfest.

Die Vorfreude auf das Frundsbergfest in diesem Jahr ist groß. Wie jetzt bekannt wurde, müssen sich Teilnehmende und Besuchende heuer aber auf einige einschneidende Neuerungen einstellen. Hintergrund ist laut Bürgermeister Stephan Winter die „aktuelle politische Weltlage“. Während die bei der geplanten Einbahnregelung in der Maximilianstraße noch der Grund dafür war, dass alles beim Alten blieb, wird jetzt bei anderer Gelegenheit durchgegriffen. Das alte Schlachtross Schorsch von F. soll auf seine alten Tage noch zur Friedenstaube werden. Und wenn man schon mal dabei ist, kann ja auch gleich das ganz große hölzerne Wagenrad gedreht werden: Das Frundsbergfest 2023 wird in Richtung woke und veggie umgestylt.

Besonders augenfällig wird das bei den Umzügen sein: Die Landsknecht*innen werden in diesem Jahr keine Spieße, sondern beinahe ebenso lange Sonnenblumen tragen. Auch wird den Teilnehmenden empfohlen, neben Blütenkränzen im Haar verstärkt auf Blumenketten zu setzen.

Ein Kupferstich beweist: Georg von Frundsberg war nicht nur Feldherr, sondern auch ein engagierter Friedensaktivist

Noch geprüft wird, ob sich auch das Peace-Zeichen auf Fahnen und Schmuckstücken wiederfinden darf. Der Vorsitzende des Festrings, Norbert Sliwockyj, ist jedoch zuversichtlich, dass das Friedenszeichen schon zu Frundsbergs Zeiten bekannt war. Gestützt wird diese Einschätzung von Stadtarchivar Andreas Steigerwald: Er hat im Archiv Belege für eine neue, bis dato völlig unbekannte Seite Frundsbergs gefunden. Denn während er den meisten nur als erfolgreicher Feldherr bekannt ist, war der langhaarige Bartträger offenbar ein ebenso engagierter Friedensaktivist. Ein jetzt gefundener Kupferstich zeigt Frundsberg mit Blumen im Haar beim Schwenken der Friedensfahne. An dieser soll sich deshalb auch die Beflaggung während des Frundsbergfests orientieren.

Auf der Schwabenwiese soll zudem nicht die Schlacht von Peutelstein nachgestellt werden, sondern ein Happening stattfinden, dass man als Woodstock der frühen Neuzeit bezeichnen könnte. Neben viel Musik und Speis und Trank sollen auch bewusstseinserweiternde Heilkräuter angeboten werden, die schon Hildegard von Bingen kannte. Außerdem werden an den beiden Fest-Sonntagen Friedenstauben und einige Hühner freigelassen, die zuvor von Aktivist*innen in bunten Strumpfhosen symbolisch aus einem Grillstand entführt wurden.

Frundsberg und seine Gemahlin reiten beim Frundsbergfest 2023 auf Steckpferden durch die Mindelheimer Maximilianstraße

Einige Fähnlein wollen sich an der Aufforstung des Stadtwaldes beteiligen und werden an einem Nachmittag zusammen mit Grundschulkindern 100 Friedenseichen pflanzen. „Damit schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe“, freut sich Helmut Kreher vom Fähnlein Helfenstein. „Wir tun etwas für den Klimaschutz und bauen Holz für unsere Armbrüste und Pfeile jetzt einfach selber an.“

Damit für das Fest wirklich keine Tiere leiden müssen, wollen die Teilnehmer*innen auf Pferde verzichten. Frundsberg und seine Gemahlin werden stattdessen auf Steckenpferden durch die Maximilianstraße reiten. Auch an den Ständen wird es keine tierischen Produkte geben. „Statt des Spanferkels wird am Westernacher Tor eine Attrappe aus Tofu auf den Spieß gesteckt. Auch Brotsuppe wird ausgeschenkt“, heißt es.

Im Lager der Jäger*innen wird man vergeblich auf Hirschsteaks oder Wildgulasch warten – hier haben sich die Hüter*innen der Wälder*innen auf Pilzragout und fruchtigen Wildbeerensalat geeinigt. Das nicht vegane, aber immerhin vegetarische Motto lautet „Friede, Freude, Eierkuchen“, wobei die Eier natürlich von den glücklich befreiten Hühnern stammen.