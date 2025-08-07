Icon Menü
Fassadenfarbe vorlegen: Bad Wörishofens Bauvorschriften werden noch strenger

Bad Wörishofen

Bad Wörishofens Bauvorschriften werden noch strenger

Die Ortsgestaltungssatzung soll bäuerliche Straßenzüge bewahren. Nicht alle halten das mehr für zeitgemäß. Es gibt Änderungen. Aber künftig zählt sogar die Fassadenfarbe.
Von Markus Heinrich
    •
    •
    •
    Wer beispielsweise an der Hauptstraße bauen will, sollte vorher einen Blick in die Ortsgestaltungssatzung werfen.
    Wer beispielsweise an der Hauptstraße bauen will, sollte vorher einen Blick in die Ortsgestaltungssatzung werfen. Foto: Markus Heinrich

    Wer ein Haus bauen will, muss zumeist tief in die Tasche greifen. Dazu tragen auch zahlreiche Vorschriften dazu bei, wie gebaut werden muss. In Bad Wörishofen gibt es darüber hinaus noch die Ortsgestaltungssatzung. Diese legt in bestimmten Bereichen der Stadt fest, dass die landwirtschaftlich geprägten Straßenzüge erhalten werden müssen. Christoph Hienle (FW) kann damit nicht viel anfangen. Die langen Hausformen seien entstanden, weil einst die Ställe an die Wohnhäuser grenzten, erinnerte er. Dennoch wurde eine neue Satzung beschlossen – die nun regelt, dass auch die Fassadenfarbe vorher der Stadt vorgelegt werden muss.

