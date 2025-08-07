Bad Wörishofens Bauvorschriften werden noch strenger

Wer ein Haus bauen will, muss zumeist tief in die Tasche greifen. Dazu tragen auch zahlreiche Vorschriften dazu bei, wie gebaut werden muss. In Bad Wörishofen gibt es darüber hinaus noch die Ortsgestaltungssatzung. Diese legt in bestimmten Bereichen der Stadt fest, dass die landwirtschaftlich geprägten Straßenzüge erhalten werden müssen. Christoph Hienle (FW) kann damit nicht viel anfangen. Die langen Hausformen seien entstanden, weil einst die Ställe an die Wohnhäuser grenzten, erinnerte er. Dennoch wurde eine neue Satzung beschlossen – die nun regelt, dass auch die Fassadenfarbe vorher der Stadt vorgelegt werden muss.

