Per WhatsApp Gott näherkommen

In der Fastenzeit konzentrieren sich viele Gläubige auf den Verzicht: keine Süßigkeiten, kein Fleisch, kein Alkohol oder auch kein Handy. Letzteres braucht man aber, um an einem Gebetsexperiment teilzunehmen, das der Mindelheimer Stadtpfarrer Daniel Rietzler ins Leben gerufen hat – und das bei allem Verzicht eine echte Bereicherung sein soll.

Es richtet sich an Jugendliche, steht grundsätzlich aber allen offen, die eine Verbindung zu Gott suchen, aber nicht recht wissen, wie sie mit ihm in Kontakt treten können. Ihnen will die Online-Gebetsgemeinschaft „Einfach gemeinsam beten“ dabei helfen, ins Gebet zu finden. Denn das – diese Erfahrung hat der heutige Mindelheimer Stadtpfarrer in seiner Zeit als Jugendpfarrer gemacht – fällt vielen schwer.

Die Teilnehmenden sollen sich morgens und abends Zeit fürs Gebet nehmen

Um den Teilnehmenden den Einstieg zu erleichtern, können sie jeden Morgen mit dem gleichen Morgengebet der heiligen Mirjam von Abellin in den Tag starten. Dann kommt das Handy ins Spiel: Jeweils am Vorabend erhalten sie per WhatsApp einen Audioimpuls, der sie zu einem weiteren persönlichen Gebet inspirieren soll. Am Abend sollen sich die Teilnehmenden dann noch einmal kurz Zeit nehmen und ihren Tag vor Gott bringen: Wofür sind sie dankbar? Was lief gut, was weniger? Wofür wollen sie vielleicht auch um Verzeihung bitten?

Die Audioimpulse kommen ab Montag, 24. März, von Antonina Waibel aus Bad Wörishofen, die gerade auf Kuba an einem christlich-sozialen Projekt für Bedürftige mitarbeitet. Ab Palmsonntag übernimmt dann Bischof Bertram Meier und stimmt die Gläubigen auf die Kar- und Ostertage ein.

Die kostenlose Gebetskarte mit dem Morgengebet und weiteren Hilfestellungen für das persönliche Gebet kann man sich kostenlos im Mindelheimer Pfarrbüro abholen. Darauf findet man auch den QR-Code, über den man der WhatsApp-Gruppe beitreten und sich mit anderen Gläubigen vernetzen kann oder Sie klicken hier.