Ein zehnjähriger Hasberger und sein großer, schwerer Traum

Plus Ballast abwerfen ist ja schön und gut. Damit David Lutzenberger seinem großen Traum näher kommt, muss er allerdings genau das Gegenteil tun.

Fastenzeit: Das bedeutet auch, sich von Altlasten zu trennen, einen Neuanfang zu wagen, Körper und Seele zu reinigen. Wie geht man mit Ballast um, wie wird man ihn los? In der Fastenzeit versuchen wir, darauf Antworten zu finden – heute mit David Lutzenberger aus Hasberg.