Kinder entdecken die geheimnisvolle Welt der Bienen

Seit zwei Jahren, und das wissen wohl nicht allzu viele, gibt es im Kurpark einen Bienenstand. Er liegt ziemlich versteckt in der südwestlichen Ecke, was ja Sinn macht. Denn viele Menschen bekommen Angst und schlagen wild um sich, wenn eine Biene sie umschwirrt. Dass gerade das aber völlig falsch ist, wissen jetzt die Kinder ganz genau, die beim Ferienprogramm der Stadt Kai Petersen besucht haben, der die Bienen betreut. Auch die Kinder haben sehr schnell die Scheu vor den nützlichen Insekten verloren und sich ganz nah hin getraut.

