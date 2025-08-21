Icon Menü
Faszinierende Entdeckungen am Bienenstand: Kinder lernen im Kurpark, wie wichtig Insekten sind

Bad Wörishofen

Kinder entdecken die geheimnisvolle Welt der Bienen

Beim Ferienprogramm gibt es im Bad Wörishofer Kurpark faszinierende Einblicke und eine süße Überraschung.
Von Helmut Bader
    • |
    • |
    • |
    Keine Angst vor Bienen hatten die Kinder des Ferienprogrammes beim Besuch des Bienenhauses im Kurpark.
    Keine Angst vor Bienen hatten die Kinder des Ferienprogrammes beim Besuch des Bienenhauses im Kurpark. Foto: Helmut Bader

    Seit zwei Jahren, und das wissen wohl nicht allzu viele, gibt es im Kurpark einen Bienenstand. Er liegt ziemlich versteckt in der südwestlichen Ecke, was ja Sinn macht. Denn viele Menschen bekommen Angst und schlagen wild um sich, wenn eine Biene sie umschwirrt. Dass gerade das aber völlig falsch ist, wissen jetzt die Kinder ganz genau, die beim Ferienprogramm der Stadt Kai Petersen besucht haben, der die Bienen betreut. Auch die Kinder haben sehr schnell die Scheu vor den nützlichen Insekten verloren und sich ganz nah hin getraut.

