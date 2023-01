Die ganze Wahrheit über 2023 im Unterallgäu

Plus Das wird ein spannendes Jahr im Unterallgäu. Wir haben in die Zukunft geblickt, um mögliche Aufreger und unmögliche Nachrichten zu finden.

Der frühere Wirtschaftsminister und frühere CSU-Kreisvorsitzende Franz-Josef Pschierer gibt seinen Wechsel zur „Letzten Generation“ bekannt. Pschierer war nach seinem Wechsel vom „Intrigantenstadel“ bei der CSU zur FDP heftig kritisiert worden. „In einem Intrigantenstadel kann es nur einen Hauptdarsteller geben, nämlich mich!“, so Pschierer rückblickend.