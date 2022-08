Fellheim

10:00 Uhr

Schauspielerin Katharina Stark aus Fellheim eilt von Dreh zu Dreh

Plus Katharina Stark wirkt in TV-Serien und Filmen mit und studierte in New York. Wie sie es erlebt, permanent in Bewegung zu sein.

Von Verena Kaulfersch

Zuletzt wohnte sie in New York, tauchte am Lee Strasberg Institute ins Method Acting und tiefer ins Filmemachen ein. Nun hat es Katharina Stark für Dreharbeiten wieder nach Deutschland gezogen. Kaum dort gelandet, standen für sie Proben in München und Berlin an. Permanent hält der Wechsel von Lernen und Arbeiten die aus Fellheim stammende Schauspielerin in Bewegung – und die 23-Jährige genießt es in vollen Zügen. „Ich glaube, es ist das richtige Alter, um das zu machen“, sagt sie: „Es fühlt sich frei an.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .