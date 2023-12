Skifahren im Allgäu: Welche Lifte haben aktuell geöffnet?

Der Regen macht Ski-Fans einen Strich durch die Rechnung. Hier kann man im Allgäu aktuell trotzdem Ski fahren - und diese bekannten Skigebiete sind geschlossen.

Es regnet seit einigen Tagen in weiten Teilen des Allgäus - keine idealen Bedingungen für Wintersport-Fans. Zwar konnten sie sich zunächst über einen frühen Saisonstart im Allgäu freuen, mittlerweile sind aber zahlreiche Lifte und Bahnen aufgrund der Wetterlage geschlossen. Wir geben einen Überblick (Stand: 15.12.23).

Im Tal regnet es, in den Bergen soll aber wieder Schnee fallen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) fallen bis einschließlich Freitag in den Alpen zunächst oberhalb von etwa 1000 Meter, ab der Nacht zum Freitag bis in Tallagen, markante Neuschneemengen von 15 bis 30, in Staulagen bis 50 Zentimeter.

Skifahren im Allgäu: Diese Bergbahnen sind aktuell geöffnet

Die Skigebiete der OK-Bergbahnen zählen zu den bekanntesten im Allgäu, an den 48 Anlagen sind aktuell folgende Pisten geöffnet:

Kanzelwand Zweiländer-Piste Obere Gehren-Piste Damenabfahrt Katzenkopfabfahrt Walsergundpiste Möserpiste Bierenwangpiste Zwerenalppiste Kanzelwand-Talabfahrt Schwandliftpiste Kesslerhang

Fellhorn Schlappoldabfahrt Familienabfahrt Stieralppiste Faistenoy-Abfahrt

Söllereck Drückeberger Schrattenwang Hexenschuss Panoramahang Slalomhang Ochsenhöfle Familienabfahrt

Nebelhorn Gipfelmulde Talabfahrt Seealpe Sonngehren Talabfahrt

Heuberg Skiweg Mittelberg-Hirschegg Burmi-Abfahrt Heubergmuldelift Skilift Parsenn-Heuberg Parsennabfahrt Sonnenhang

Ifen Ifenmulde-Abfahrt Hahnenköpfle-Abfahrt Kellerloch-Abfahrt Olympia-Abfahrt Ski-Gleitweg-Küren



Die Pisten am Walmendingerhorn sind noch geschlossen.

Im Skigebiet Grasgehren sind folgende Lifte geöffnet:

Hörnle 1

Hörnle 2

Uisar

Kinder

Bolgengrat

Bergbahnen Ofterschwang-Gunzesried sind aktuell geschlossen

Die ganze Woche geschlossen waren die Pisten der Bergbahnen Ofterschwang-Gunzesried, seit heute (Freitag) sind drei Talabfahrten geöffnet.

An den Schwärzenliften in Eschach liegen laut Schneebericht vom 15. Dezember etwa 20 bis 50 Zentimeter Schnee - die Lifte sind dementsprechend geöffnet.

"Wir haben die Lifte aufgrund des Regens vorerst geschlossen. Bitte die Pisten nicht betreten. Wenn das Wasser abgeflossen ist, schauen wir dann wie die Lage ist", schreiben die Skilifte Sinswang auf ihrer Seite. Auch das Skigebiet am Hündle ist geschlossen, geplanter Start ist am 22. Dezember. Auch in Jungholz ist der Skibetrieb aktuell wieder auf Eis gelegt.