Ferienprogramm: Kinder lernen die Heilkraft der Natur kennen

Die Leiterin des Jugendzentrums in Pfaffenhausen, Ruth Faulhaber-Gianfreda, hatte elf Kinder zwischen sechs und zehn Jahren zum Ferienprogramm ins Juze eingeladen, um Kräuter zu sammeln und Salbe daraus zu machen. Astrid Staude-Hörtensteiner, die im Auftrag vom Naturerlebniszentrum Allgäu (NEZ) vom Bund Naturschutz den Kurs leitete, freute sich darüber, dass die Kinder schon einiges zu heimischen Pflanzen und Heilkräutern wussten. Nach einer kurzen Einweisung ging es los und gleich im Garten vor dem Jugendzentrum gab es schon die ersten Heilpflanzen, Johanniskraut und roter Klee. Jedes Kind bekam eine Blüte mit ein, zwei grünen Blättchen und klebte sie auf eine Kräuterkarte. Weiter ging es am Friedhof vorbei zur Schafweide. Dort wuchs die wilde Karde und die Schafe freuten sich über den Besuch.

