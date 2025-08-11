Icon Menü
Ferienprogramm in Pfaffenhausen: Kinder lernen Heilkräuter kennen und stellen Salbe her

Pfaffenhausen

Ferienprogramm: Kinder lernen die Heilkraft der Natur kennen

Bei einer Aktion von Juze und Bund Naturschutz entdecken die Buben und Mädchen heimische Heilkräuter und lernen, wie aus Spitzwegerich Salbe wird.
Von Ulla Gutmann
    Bereits direkt vor dem Jugendzentrum in Pfaffenhausen fanden die Kinder Johanniskraut, das vielfältige Heilwirkungen hat. Ruth Faulhaber-Gianfreda, Leiterin des Juze und Astrid Staude-Hörtensteiner (rechts) vom Bund Naturschutz begleiteten die Buben und Mädchen. Foto: Ulla Gutmann

    Die Leiterin des Jugendzentrums in Pfaffenhausen, Ruth Faulhaber-Gianfreda, hatte elf Kinder zwischen sechs und zehn Jahren zum Ferienprogramm ins Juze eingeladen, um Kräuter zu sammeln und Salbe daraus zu machen. Astrid Staude-Hörtensteiner, die im Auftrag vom Naturerlebniszentrum Allgäu (NEZ) vom Bund Naturschutz den Kurs leitete, freute sich darüber, dass die Kinder schon einiges zu heimischen Pflanzen und Heilkräutern wussten. Nach einer kurzen Einweisung ging es los und gleich im Garten vor dem Jugendzentrum gab es schon die ersten Heilpflanzen, Johanniskraut und roter Klee. Jedes Kind bekam eine Blüte mit ein, zwei grünen Blättchen und klebte sie auf eine Kräuterkarte. Weiter ging es am Friedhof vorbei zur Schafweide. Dort wuchs die wilde Karde und die Schafe freuten sich über den Besuch.

