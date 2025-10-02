Kulturfabrik Mindelheim: Multi-Kulti mit Charme und Genuss

Dass es gar nicht so schwer ist auf anders denkende, anders sprechende oder anders aussehende Menschen zuzugehen und sich mit ihnen auszutauschen, das zeigte das „Fest der Kulturen“ in der Mindelheimer Kulturfabrik. Johann Gubo, Migrationskoordinator in Türkheim, fasste es so zusammen: „Man muss immer an das Gute glauben, bei sich und bei anderen und mit einem Lächeln auf andere zugehen!“
Mindelheim
