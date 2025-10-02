Icon Menü
Fest der Kulturen in Mindelheim: Vielfalt, Genuss und Gemeinschaft erleben

Mindelheim

Kulturfabrik Mindelheim: Multi-Kulti mit Charme und Genuss

Beim „Fest der Kulturen“ feierten Menschen aus verschiedenen Ländern zusammen die „(kl)eine Welt“ und es gab eine Überraschung
Von Ulla Gutmann
    Andrea Sander und Verena Walsh von „Mindelheim hält zam“ sowie Alexander Ludsteck von der Caritas und Jacqueline Schuster von der Kulturfabrik haben das Kulturfestival organisiert und präsentierten die „ wandernde Sitzbank“, die auch Flora und Maja, die Kinder von Andrea Sander, mitgestaltet haben.
    Dass es gar nicht so schwer ist auf anders denkende, anders sprechende oder anders aussehende Menschen zuzugehen und sich mit ihnen auszutauschen, das zeigte das „Fest der Kulturen“ in der Mindelheimer Kulturfabrik. Johann Gubo, Migrationskoordinator in Türkheim, fasste es so zusammen: „Man muss immer an das Gute glauben, bei sich und bei anderen und mit einem Lächeln auf andere zugehen!“

