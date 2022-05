Der Magier der Filmmusik im Kino Wörishofen

Star Wars, Indiana Jones, Harry Potter: Hommage der Bad Wörishofer Musikfilmtage an John Williams im Kino Bad Wörishofen.

Noch sind die schweren roten Vorhänge im Kino Bad Wörishofen geschlossen. Die Gäste für den besonderen überlangen Film über den mit vielen Oscars und Grammys ausgezeichneten Filmkomponisten John Williams und den Wiener Philharmonikern kommen und nehmen ihre Plätze ein. Es war ein Herzenswunsch von John Williams einmal seine Filmmusik mit den Wiener Philharmoniker dem Publikum als Dirigent live präsentieren zu können. Im Januar 2020 war es er soweit. Als Stargast trat eine der weltbesten Violinistinnen auf – Anne-Sophie Mutter. Die Filmszenen aus Hook, Jurassic Park, Star Wars oder Indiana Jones wurden vor dem inneren Auge der Gäste sichtbar. Natürlich durften Harry Potter und sein Stein der Weisen nicht fehlen. Das kompositorische Werk des nun 90-jährigen John Williams ist gewaltig. Dazu gehört auch Schindlers Liste.

Mutter brachte mit ihren Geigenklängen die Dramatik des Geschehens zum Klingen. Außerdem wurde sie zur Teufelsgeigerin mit den rasanten Klängen aus „The Witches of Eastwick“. Als „normaler Kinobesucher“ ist die Filmmusik zwar immer gegenwärtig. Macht sie doch Leidenschaft, rasante Abenteuer, die Dichte des Dschungels und deren Gefahren durch Urweltgiganten deutlich oder lässt die unendliche Weite des Weltalls erkennen. Eindringlich, dramatisch und sehr einfühlsam – die Melodien von John Williams werden in den Köpfen der Fangemeinde lebendig, auch ohne Bilder. Zart und schmeichelnd ist die Filmmusik zur Neuverfilmung von Sabrina mit Julia Ormond und Harrison Ford. Für die Originalversion vom 1954 verfilmten Thema mit Audrey Hepburn und Humphrey Bogart schrieben Frederic Hollander und Richard Rogers die Musik.

Kinobetreiber Rudolf Huber hat sein Hobby zum Beruf gemacht

Rudolf Huber hat den Film für seine Musikfilmtage ausgewählt. „Ich bin so gut mit fast allen Filmverleihern vernetzt und dadurch bekomme ich die Infos für die Filme. Die Auswahl treffe ich selber“, schildert er. Wichtig sind ihm einige der Filme vorab bei Filmmessen oder bei Branchen-Screenings anzusehen. „Wenn man wie ich sein Hobby zum Beruf machen konnte, dann ist die Organisation von Spezial-Veranstaltungen, Filmreihen, Kino-Events keine Arbeit. Es macht mir Spaß und ist Ansporn etwas Neues auszuprobieren.“

So geht es weiter: Donnerstag, 12. Mai, 20 Uhr: Paolo Conte – Via con me; Vor dem Film Auftritt der „Glanzlichter“ von Ursula Glanz; Montag, 16. Mai, 16 Uhr: Zoros Solo, 20 Uhr: Wagner, Bayreuth und der Rest der Welt; vor dem Film Auftritt der „Glanzlichter“; Mittwoch, 18. Mai, 20 Uhr: West Side Story; Samstag, 21. Mai, 19 Uhr: Oper Lucia di Lammermoor; Samstag, 6. Juni, 19 Uhr: Oper Hamlet.

