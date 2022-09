Festival der Nationen 2022 in Bad Wörishofen: Alle Infos über Programm, Künstler und Tickets

Aktuell findet das Festival der Nationen 2022 in Bad Wörishofen statt. Wie liegen die Termine? Wir liefern Ihnen alle Infos über das Programm und die Künstler. Wo gibt es Tickets?

Die Rückkehr in Richtung Normalität startete bereits vergangenes Jahr, als das Festival der Nationen in Bad Wörishofen unter dem Motto "Live und Miteinander" von einer "wunderbaren Festivalfamilie" (so der Intendant Wilfried Roch) getragen wurde. 2022 möchten die Veranstalter das Erlebnis noch toppen. International gefeierte Weltstars stehen auch diesmal auf dem Programm vom Festival der Nationen 2022. Hier liefern wir Ihnen alle wichtigen Infos zu diesem absolut hochrangigen Ereignis der klassischen Musik.

Die Termine beim Festival der Nationen 2022 in Bad Wörishofen

Das Festival der Nationen 2022 findet vom 23. September bis 2. Oktober 2022 statt. Ort des Geschehens ist die Kneipp-Stadt Bad Wörishofen im Allgäu. Soweit nicht anders angegeben, finden alle Konzerte im Kursaal statt. Die einzelnen Termine finden Sie hier und jetzt unter "Programm".

Festival der Nationen 2022 in Bad Wörishofen: Das Programm. Welche Künstler treten auf?

Porträts der künstlerischen Mitwirkenden würden den Rahmen dieses Artikels bei weitem sprengen. Wir müssen uns an dieser Stelle also, zu unserem eigenen Bedauern, auf die reine Namensnennung beschränken.

Freitag, 23. September 2022, 19.30 Uhr

Eröffnungskonzert "Wien"

Emmanuel Tjeknavorian, Violine & Dirigent

Wiener Symphoniker

J. Brahms: Tragische Ouvertüre in d-Moll, op. 81

J. Brahms: Variationen über ein Thema von Haydn, op. 56a

J. Haydn: Sinfonia concertante in B-Dur, Hob I:105

Josef Strauss: Die Libelle – Polka mazur, op. 204

Samstag, 24. September 2022, 20 Uhr

Mendelssohn Violinkonzert

Lesen Sie dazu auch

Julia Fischer , Violine

, Violine Christoph Adt , Dirigent

, Dirigent vbw Festivalorchester

J. Sibelius: Valse triste, op. 44

F. Mendelssohn Bartholdy: Violinkonzert in e-Moll, op. 64

A. Dvořák: Sinfonie Nr. 8 in G-Dur, op. 88

Sonntag, 25. September 2022, 19 Uhr

Gala-Konzert mit Rolando Villazón

Rolando Villazón , Tenor

Emily Pogorelc, Sopran

Guerassim Voronkov , Dirigent

Philharmonie Baden-Baden

Italienische Opernarien, Operetten-Arien und Zarzuelas

Montag, 26. September 2022, 10.30 - 11.30 Uhr

"Classic for Kids"

Heinrich Klug , Leitung

"Spaß mit Musik von Erik Satie"

Dienstag, 27. September 2022, 20 Uhr

Mozart – Klavierkonzerte Nr. 9 und 20

Rudolf Buchbinder , Klavier

, Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen

W. A. Mozart: Konzert für Klavier und Orchester Nr. 9 in Es-Dur, KV 271

L. v. Beethoven: Klaviertrio in c-Moll, op. 1, Nr. 3

W. A. Mozart: Konzert für Klavier und Orchester Nr. 20 in d- Moll, KV 466

Mittwoch, 28. September 2022, 20 Uhr

Mozart – Klavierkonzerte Nr. 21 und 25

Rudolf Buchbinder , Klavier

, Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen

W. A: Mozart: Konzert für Klavier und Orchester Nr. 21 in C-Dur, KV 467

W. A. Mozart: Quintett für Klavier, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott in Es-Dur, KV 452

W. A. Mozart: Konzert für Klavier und Orchester Nr. 25 in C-Dur, KV 503

Donnerstag, 29. September 2022, 20 Uhr

Quadro Nuevo "Mare"

Steigenberger Hotel Der Sonnenhof

Freitag, 30. September 2022, 20 Uhr

Igor Levit spielt Beethoven

Igor Levit , Klavier

, Giovanni Antonini , Dirigent

, Dirigent Kammerorchester Basel

L.v. Beethoven: Konzert für Klavier und Orchester in c-Moll, op. 37

L.v. Beethoven: Sinfonie Nr. 7 in A-Dur, op. 92

Samstag, 1. Oktober 2022, 20 Uhr

"Cellissimo!"

Mischa Maisky , Violoncello

, Violoncello Christian Li , Violine

, Violine Karel Mark Chichon , Dirigent

, Dirigent Janáček Philharmonic Orchestra

C. Saint-Saëns: Introduction et Rondo Capriccioso für Violine und Orchester, op. 28

A. Dvořák: Konzert für Violoncello und Orchester in h-Moll, op. 104

A. Dvořák: Sinfonie Nr. 5 in F-Dur, op. 76

Sonntag, 2. Oktober 2022, 19 Uhr

Abschlussgala - Arienabend mit Elīna Garanča

Elīna Garanča , Mezzosopran

, Mezzosopran Karel Mark Chichon , Dirigent

, Dirigent Janáček Philharmonic Orchestra

Dienstag, 4. Oktober 2022, 20 Uhr

Sonderkonzert mit Jonas Kaufmann

Jonas Kaufmann , Tenor

, Tenor Helmut Deutsch, Klavier

Liederabend

Festival der Nationen 2022 in Bad Wörishofen: Hier gibt es die Tickets

Die Einzelkarten-Preise in den Kategorien 1, 2 und 3 liegen normalerweise zwischen 89 und 129 Euro. Sie schwanken je nach Prominenz des Künstlers ein wenig. Das Sonderkonzert mit Jonas Kaufmann kostet zwischen 129 und 169 Euro. Für das Festival-Abo gelten natürlich andere Bedingungen.

Einzelkarten-Bestellungen

Festival-Büro

Tickethotline : 08245/960 963 (Mo.-Fr. 15.00-17.00 Uhr)

Fax: 08245/960 980



(Mo.-Fr. 15.00-17.00 Uhr) 08245/960 980 Mindelheimer Zeitung* , Gärtnerweg 7, 86825 Bad Wörishofen

Tickethotline : 08247/350 35

Ticketschalter: Gärtnerweg 7, 86825 Bad Wörishofen



, Gärtnerweg 7, 86825 Ticketschalter: Gärtnerweg 7, 86825 Gäste-Information im Kurhaus-Pavillon*

Tickethotline : 08247/993 357 Fax: 08247/993 359

Ticketschalter: Hauptstraße 16, 86825 Bad Wörishofen

(Mo.-Fr. 9.00-17.30 Uhr, Sa. sowie ab April sonn- und feiertags 9.00-11.30 Uhr)



Fax: 08247/993 359 Ticketschalter: Hauptstraße 16, 86825 (Mo.-Fr. 9.00-17.30 Uhr, Sa. sowie ab April sonn- und feiertags 9.00-11.30 Uhr) Allgäuer Zeitung & Heimatzeitungen*:

Tickethotline : 0831/206 55 55 (0,14 EUR/Min. zzgl. Mobilfunkzuschlag)



(0,14 EUR/Min. zzgl. Mobilfunkzuschlag) München Ticket*:

Tickethotline : 089/54818181

Online: https://www.muenchenticket.de

Sowie bei allen München Ticket angeschlossenen Vorverkaufsstellen

* Bei Kartenbestellungen über an München Ticket angeschlossene Vorverkaufsstellen fällt eine separate Systemgebühr an.

Abonnement-Bestellungen