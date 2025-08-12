Festival der Nationen: Igor Levit bleibt Bad Wörishofen erhalten

Weltstar Jonas Kaufmann unterbricht eigens sein Opern-Engagement in Zürich, um in Bad Wörishofen zu singen, Starpianist Igor Levit wird Bad Wörishofen sogar länger mit einem Beethoven-Zyklus erhalten bleiben. „Der Solist, der gerade alles ausverkauft“, schwärmt Werner Roch. Das Festival der Nationen 2025, das zeigt sich schnell, spielt in der Champions League, mit einer Topstar-Riege, für die man sonst weit fahren muss. Dazu präsentiert sich das Festival diesmal bewusst sehr jung. Auch der von vielen schon als Jahrhunderttalent gepriesene Lukas Sternath ist mit dabei. Dazu rund 4000 Kinder und Jugendliche, die sich Konzerte anhöhren wollen. Diese enorme Zahl zeigt eindrucksvoll, dass das Konzept der Brüder Roch aus Türkheim aufgeht: Man kann mit Klassik junge Menschen erreichen, man muss nur die richtigen Angebote machen.

Markus Heinrich Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bad Wörishofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Igor Levit Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis