Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten

Festival der Nationen 2025: Bad Wörishofen lockt Superstars an

Bad Wörishofen

Festival der Nationen: Igor Levit bleibt Bad Wörishofen erhalten

Der begehrteste Pianist der Welt hat in Bad Wörishofen mit Jugendlichen Großes vor. Zudem setzt das Festival 2025 bewusst auf junge Gäste und junge Stars.
Von Markus Heinrich
    • |
    • |
    • |
    Igor Levit bei seinem Auftritt in Bad Wörishofen, beim "Festival der Nationen". In der Kneippstadt plant er nun ein großes Musikprojekt.
    Igor Levit bei seinem Auftritt in Bad Wörishofen, beim "Festival der Nationen". In der Kneippstadt plant er nun ein großes Musikprojekt. Foto: Karl-Josef Hildenbrand

    Weltstar Jonas Kaufmann unterbricht eigens sein Opern-Engagement in Zürich, um in Bad Wörishofen zu singen, Starpianist Igor Levit wird Bad Wörishofen sogar länger mit einem Beethoven-Zyklus erhalten bleiben. „Der Solist, der gerade alles ausverkauft“, schwärmt Werner Roch. Das Festival der Nationen 2025, das zeigt sich schnell, spielt in der Champions League, mit einer Topstar-Riege, für die man sonst weit fahren muss. Dazu präsentiert sich das Festival diesmal bewusst sehr jung. Auch der von vielen schon als Jahrhunderttalent gepriesene Lukas Sternath ist mit dabei. Dazu rund 4000 Kinder und Jugendliche, die sich Konzerte anhöhren wollen. Diese enorme Zahl zeigt eindrucksvoll, dass das Konzept der Brüder Roch aus Türkheim aufgeht: Man kann mit Klassik junge Menschen erreichen, man muss nur die richtigen Angebote machen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden