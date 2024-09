Festival der Nationen 2024 in Bad Wörishofen: Programm, Künstler und Tickets

Das Festival der Nationen feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen mit einem umfangreichen Programm. Vom 27. September bis zum 6. Oktober 2024 wird Bad Wörishofen zum Zentrum der klassischen Musik. Während dieser Zeit treten sowohl international bekannte Künstler als auch junge Talente auf. Die Idee für das Festival nahm vor 30 Jahren Gestalt an: Aus einer Kinderveranstaltung entwickelten sich zahlreiche Förderprojekte für junge Menschen und Künstler, die einst beim Festival der Nationen auftraten. Mittlerweile sind aus einigen international erfolgreiche Künstler geworden.

Zusätzlich hat sich das Festival zur Aufgabe gemacht, die jüngere Generation mehr an klassische Musik heranzuführen und ihre Hörerschaft dadurch zu vergrößern. Daher ist die Freude bei den Veranstaltern groß, im Jubiläumsjahr das 30.000ste Kind begrüßen zu dürfen. 2024 ist das Programm dem Jubiläum gewidmet und bietet neben ausgewählten Konzerten auch spezielle Bildungsinitiativen und Gelegenheiten, die klassische Musik zu erleben. Hier in diesem Artikel haben wir alle wichtigen Infos rund um Programm, Künstler und Tickets für Sie.

Festival der Nationen 2024 in Bad Wörishofen: Programm zum 30. Jubiläum

Am Freitag, dem 27. September 2024, gibt es die ersten Klänge beim diesjährigen Festival der Nationen zu hören. An insgesamt acht Tagen erwartet die Besucherinnen und Besucher ein buntes Jubiläumsprogramm. Die einzelnen Programmpunkte beim Festival der Nationen 2024 in Bad Wörishofen haben wir hier für Sie zusammengefasst:

Freitag, 27. September 2024, 19.30 Uhr: Eröffnungskonzert

J. S. Bach: Konzert für Violine und Orchester in a-Moll, BWV 1041

L. v. Beethoven: Konzert für Violine und Orchester in D-Dur, op. 61

J. Brahms: Konzert für Violine und Orchester in D-Dur, op. 77

Samstag, 28. September 2024, 20 Uhr: Beethovens „Pastorale“

C. M. v. Weber: Concertino für Klarinette und Orchester, op. 26

M. Bruch: Konzert für Klarinette, Viola und Orchester in e-Moll, op. 88

L. v. Beethoven: Sinfonie Nr. 6 in F-Dur, op. 68

Sonntag, 29. September 2024, 9 bis 17 Uhr: Musikfest „Klassik für alle“ (Eintritt frei)

Blechschaden unter der Leitung von Bob Ross: „Auf den Spuren von Georg Friedrich Händel“

Sonntag, 29. September 2024, 19 Uhr: „Pianissimo!“ mit Rudolf Buchbinder

J. Haydn: Konzert für Klavier und Orchester in D-Dur, Hob. XVIII:11

L. v. Beethoven: Konzert für Klavier und Orchester Nr. 1 in C-Dur, op. 15

R. Schumann: Konzert für Klavier und Orchester in a-Moll, op. 54

Dienstag, 1. Oktober 2024, 20 Uhr: Operetten-Gala „Liebe, du Himmel auf Erden“, Wien, Berlin, Paris

Arien und Duette u.a. von J. Strauss, F. Lehár, R. Stolz, E. Kálmán, P. Linke und A. Messager

Mittwoch, 2. Oktober 2024, 20 Uhr: Quadro Nuevo

Präsentation des „Happy Deluxe“-Albums

Freitag, 4. Oktober 2024, 20 Uhr: Lukas Sternath spielt Brahms

A. Dvořák: Waldesruh („Klid“), B. 182

P.I. Tschaikowsky: Nocturne in d-Moll, op. 19 Nr. 4, Bearbeitung für Violoncello und Orchester

J. Brahms: Konzert für Klavier und Orchester Nr. 1 in d-Moll, op. 15

J. Sibelius: Sinfonie Nr. 5 in Es-Dur, op. 82

Samstag, 5. Oktober 2024, 20 Uhr: „Beethoven meets Say“

L. v. Beethoven: Konzert für Klavier und Orchester Nr. 3 in c-Moll, op. 37

Fazıl Say: The moving mansion – Konzert für Klavier und Kammerorchester

W. A. Mozart: Sinfonie Nr. 40 in g-Moll, KV 550

Sonntag, 6. Oktober 2024, 19 Uhr: Abschlusskonzert mit Rolando Villazón

Amore e follia – zwischen Liebe und Wahnsinn

Künstler beim Festival der Nationen 2024 in Bad Wörishofen

Zum 30. Jubiläum haben die Veranstalter einige bekannte Gesichter aus der klassischen Musik zum Festival der Nationen eingeladen. Hier haben wir alle Künstler für Sie im Überblick:

Julia Fischer - Violine , zu Gast am 27. September 2024

Andrey Boreyko - Dirigent, zu Gast am 27. September 2024

Wiener Symphoniker, zu Gast am 27. September 2024

Sabine Meyer - Klarinette, zu Gast am 28. September 2024

Nils Mönkemeyer - Viola, zu Gast am 28. September 2024

Christoph Adt - Dirigent, zu Gast am 28. September 2024

vbw Festivalorchester, zu Gast am 28. September 2024

Blechschaden unter der Leitung von Bob Ross, zu Gast am 29. September 2024

Rudolf Buchbinder - Klavier, zu Gast am 29. September 2024

Festival Strings Lucerne, zu Gast am 29. September 2024

Diana Damrau - Sopran, zu Gast am 1. Oktober 2024

Nikolai Schukoff - Tenor, zu Gast am 1. Oktober 2024

Ernst Theis - Dirigent, zu Gast am 1. Oktober 2024

Augsburger Philharmoniker, zu Gast am 1. Oktober 2024

Quadro Nuevo, zu Gast am 2. Oktober 2024

Lukas Sternath - Klavier, zu Gast am 4. Oktober 2024

Clara Yuna Friedensburg - Violoncello, zu Gast am 4. Oktober 2024

Tarmo Peltokoski - Dirigent, zu Gast am 4. Oktober 2024

Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, zu Gast am 4. und 5. Oktober 2024

Fazıl Say - Klavier und Leitung, zu Gast am 5. Oktober 2024

Glenn Christensen - Konzertmeister, zu Gast am 5. Oktober 2024

Rolando Villazón - Tenor, zu Gast am 6. Oktober 2024

Kate Lindsey - Sopran, zu Gast am 6. Oktober 2024

Guerassim Voronkov - Dirigent, zu Gast am 6. Oktober 2024

Philharmonie Baden-Baden, zu Gast am 6. Oktober 2024

Festival der Nationen 2024: Tickets und Preise

Der Kauf für die Tickets ist bei verschiedenen Anlaufstellen im Raum Allgäu und München sowohl telefonisch, online als auch vor Ort möglich. Hierzu finden sie nähere Informationen auf der offiziellen Internetseite des Festivals der Nationen 2024. Außerdem könnte es für alle Interessenten gut zu wissen sein, dass es keine einheitlichen Preise beim 30. Jubiläum des Festivals gibt. Die Kosten für ein Ticket variieren je nach Konzert und Sitzplatzkategorie. Ansonsten haben die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, ein Festivalabonnement zu erwerben. In diesem sind sechs Festivalabende ohne die Sonderkonzerte am 1. und 2. Oktober 2024 enthalten. Für das Musikfest am 29. September 2024, zwischen 9 und 17 Uhr, ist der Eintritt kostenfrei.