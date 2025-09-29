Festival der Nationen Bad Wörishofen 2025: Programm heute, Künstler, Tickets - alle Infos

Die Veranstalter des Musikfests „Festival der Nationen“ 2025 in Bad Wörishofen präsentieren auch in diesem Jahr wieder „Stars & Junge Weltelite“, wie sie selbst es stolz – und keineswegs zu Unrecht – betiteln. Mit einem Eröffnungskonzert der italienischen Pianistin Beatrice Rana, die einst als „Shooting-Star“ gefeiert wurde und heute zu den führenden Musikerinnen ihrer Generation zählt, startet das diesjährige Festival der Nationen in Bad Wörishofen.

Zu den weiteren Höhepunkten zählen Auftritte des vbw Festivalorchesters mit Igor Levit, der sich der Interpretation sämtlicher Beethoven-Klavierkonzerte widmet, sowie die Rückkehr der zwölf Cellisten der Berliner Philharmoniker, des gefeierten Pianisten Jan Lisiecki und des virtuosen Geigers Nemanja Radulović. Besondere Aufmerksamkeit gilt dem jungen österreichischen Pianisten Lukas Sternath, der nach seinem umjubelten Debüt erneut eingeladen wurde, sowie der Cellistin Julia Hagen, Trägerin des „Credit Suisse Young Artist Award“.

Den Abschluss bildet ein Gala-Abend mit der lettischen Mezzosopranistin Elīna Garanča. Vorher gibt es ein Sonderkonzert mit dem international renommierten Tenor Jonas Kaufmann, der gemeinsam mit Helmut Deutsch einen Liederabend gestaltet - für den Weltstar Kaufmann die „Königsdisziplin des Gesangs“.

Festival der Nationen Bad Wörishofen: Programm 2025

Das Festival findet vom 26. September bis zum 5. Oktober 2025 statt. Die Veranstalter haben dieses Programm angekündigt, wobei sie sich Programm- und Besetzungsänderungen vorbehalten:

Freitag, 26. September 2025: 19.30 Uhr Eröffnungskonzert

Beatrice Rana (Klavier), Riccardo Minasi (Dirigent)

Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen

Werke: Weber, Beethoven (Klavierkonzert Nr. 3), Brahms (Sinfonie Nr. 4)

Samstag, 27. September 2025: 20 Uhr Igor Levit & Next Generation (ausverkauft)

Igor Levit (Klavier), Christoph Adt (Dirigent)

vbw Festivalorchester

Werke: Mozart, Beethoven (Klavierkonzert Nr. 1), Dvořák (Sinfonie Nr. 9)

Sonntag, 28. September 2025: 9–17 Uhr Musikfest „Klassik für alle“ (Eintritt frei)

Wiener Streichersolisten

Thema: Johann Strauss (Sohn)

Sonntag, 28. September 2025: 19 Uhr „Cellissimo!“



Die 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker

Montag, 29. September 2025: 10.30–11.30 Uhr „Classic for Kids“

Johannes X. Schachtner & friends

Thema: „Lasst uns tanzen! Johann Strauss Sohn“

Dienstag, 30. September 2025: 20 Uhr Sonderkonzert mit Jonas Kaufmann

Jonas Kaufmann (Tenor), Helmut Deutsch (Klavier)

Liederabend

Mittwoch, 1. Oktober 2025: 20 Uhr Quadro Nuevo

Programm: „ODYSSEE – a journey into the light“

Ort: Steigenberger Hotel Der Sonnenhof

Donnerstag, 2. Oktober 2025: 20 Uhr „Bella Italia“

Julia Hagen (Violoncello), Lukas Sternath (Klavier), Giovanni Guzzo (Violine & Leitung)

Camerata Salzburg

Werke: Vivaldi, Boccherini, Puccini, Mozart (Klavierkonzert Nr. 23)

Freitag, 3. Oktober 2025: 20 Uhr „Pianissimo!“ mit Jan Lisiecki

Jan Lisiecki (Klavier), Roberto González-Monjas (Dirigent)

Mozarteumorchester Salzburg

Werke: Korngold, Mozart (Klavierkonzert Nr. 22 & Sinfonie Nr. 41 „Jupiter“)

Samstag, 4. Oktober 2025: 20 Uhr Nemanja Radulović spielt Tschaikowsky

Nemanja Radulović (Violine), Tsotne Zedginidze (Klavier), Andrey Boreyko (Dirigent)

Janáček Philharmonic Orchestra

Werke: Schostakowitsch, Tschaikowsky (Violinkonzert), Mussorgski (Bilder einer Ausstellung)

Sonntag, 5. Oktober 2025: 19 Uhr Abschlussgala – Arienabend mit Elīna Garanča

Elīna Garanča (Mezzosopran), Karel Mark Chichon (Dirigent)

Janáček Philharmonic Orchestra

Die Künstler beim Festival der Nationen Bad Wörishofen 2025

Hier der besseren Übersicht halber noch einmal die Liste der beteiligten Künstlerinnen und Künstler. Auf ihrer Website stellen die Veranstalter Fotos und Kurzporträts aller Beteiligten zur Verfügung.

Solistinnen, Solisten, Dirigenten und Dirigentinnen

Beatrice Rana

Riccardo Minasi

Igor Levit

Christoph Adt

Jonas Kaufmann

Helmut Deutsch

Julia Hagen

Lukas Sternath

Giovanni Guzzo

Jan Lisiecki

Roberto González-Monjas

Nemanja Radulović

Tsotne Zedginidze

Elīna Garanča

Karel Mark Chichon

Andrey Boreyko

Orchester und Ensembles

vbw Festivalorchester

Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen

Die 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker

Camerata Salzburg

Mozarteumorchester Salzburg

Janáček Philharmonic Orchestra

Genreübergreifend

Quadro Nuevo

Festival der Nationen Bad Wörishofen 2025: Tickets

Karten für das Festival der Nationen Bad Wörishofen 2025 kann man über die Website der Veranstalter kaufen. Dort finden Sie auch einen Bestuhlungsplan des Kursaals. Die Preise bewegen sich zwischen 39 und 169 Euro. Es gibt zusätzlich ein Abo für sieben Festival-Abende, das je nach Preisgruppe zwischen 490 und 570 Euro kostet.

