Festival der Nationen Bad Wörishofen endet spektakulär, Drohnen sorgen für Komplikationen

Festival der Nationen Bad Wörishofen

Glanzvolles Finale mit einigen Höchstschwierigkeiten

Elīna Garanča begeistert in Bad Wörishofen als Carmen, Drohnen über München sorgen für ungeahnte Herausforderungen: Das Festival der Nationen 2025 war außergewöhnlich.
Von Markus Heinrich
    • |
    • |
    • |
    Nach dem Abschlusskonzert wartete auf Dirigent Karel Mark Chichon noch ein Kraftakt: das Anzapfen des Bierfasses beim anschließenden Empfang.
    Nach dem Abschlusskonzert wartete auf Dirigent Karel Mark Chichon noch ein Kraftakt: das Anzapfen des Bierfasses beim anschließenden Empfang. Foto: Bernd Feil

    Das Festival der Nationen in Bad Wörishofen begann spektakulär und endete auch spektakulär. Weltstar Elīna Garanča riss das Publikum in ihrer Paraderolle als Carmen zu Beifallsstürmen hin. Es war ein in vielfacher Hinsicht besonderes Festival. Erneut bekam es vor dem Auftritt der Mezzosopranistin die Auswirkungen der Drohnensichtungen am Flughafen München zu spüren. Diesmal traf es Dirigent Karel Mark Chichon. Ihm erging es allerdings besser als tags zuvor der Stargeigerin Soyoung Yoon, denn sein Gepäck und er kamen letztlich am selben Ort an.

