Glanzvolles Finale mit einigen Höchstschwierigkeiten

Das Festival der Nationen in Bad Wörishofen begann spektakulär und endete auch spektakulär. Weltstar Elīna Garanča riss das Publikum in ihrer Paraderolle als Carmen zu Beifallsstürmen hin. Es war ein in vielfacher Hinsicht besonderes Festival. Erneut bekam es vor dem Auftritt der Mezzosopranistin die Auswirkungen der Drohnensichtungen am Flughafen München zu spüren. Diesmal traf es Dirigent Karel Mark Chichon. Ihm erging es allerdings besser als tags zuvor der Stargeigerin Soyoung Yoon, denn sein Gepäck und er kamen letztlich am selben Ort an.

Markus Heinrich Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bad Wörishofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Igor Levit Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis