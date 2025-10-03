Icon Menü
Festival der Nationen Bad Wörishofen: Julia Hagen und Lukas Sternath begeistern das Publikum

Festival der Nationen

Der Abend der zwei Solisten beim Festival der Nationen

Beim Konzert „Bella Italia“ glänzten gleich zwei aufstrebende Stars. Das Programm war für das Festival der Nationen fast schon überraschend gestaltet. 
    Die jüngsten Konzertbesucher durften Julia Hagen und Lukas Sternath treffen und Fragen stellen. Dabei erfuhren die Kinder, dass Hagens Cello eine Million Euro Wert ist.
    Wohnzimmer oder Konzertsaal? Diese Frage wird im Programmheft des „Festival der Nationen“ aufgeworfen. Dr. Stefanie Bilmayer-Frank zeichnet seit vielen Jahren für die sehr profunden und interessanten Werkeinführungen verantwortlich – vor Ort im Kurhaus und in Schriftform im Programmheft. Der Raum kann die Musik prägen – oft schon im Entstehungsprozess. Auch darauf wird im Programmheft angespielt: Mozart, der hin- und hergerissen ist zwischen musikalischem Effekt und Intimität. Beides, der musikalische Glanz und die Introvertiertheit, waren beim Konzert „Bella Italia“ im Bad Wörishofer Kursaal zu erleben – sogar in zweifach doppelter Weise: zuerst im Solistenpaar Julia Hagen und Paolo Bonomini, später, nach der Pause, beim zweiten Solisten des Abends, dem jungen und inzwischen fast schon als Weltstar etablierten Pianisten Lukas Sternath.

