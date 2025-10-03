Der Abend der zwei Solisten beim Festival der Nationen

Wohnzimmer oder Konzertsaal? Diese Frage wird im Programmheft des „Festival der Nationen“ aufgeworfen. Dr. Stefanie Bilmayer-Frank zeichnet seit vielen Jahren für die sehr profunden und interessanten Werkeinführungen verantwortlich – vor Ort im Kurhaus und in Schriftform im Programmheft. Der Raum kann die Musik prägen – oft schon im Entstehungsprozess. Auch darauf wird im Programmheft angespielt: Mozart, der hin- und hergerissen ist zwischen musikalischem Effekt und Intimität. Beides, der musikalische Glanz und die Introvertiertheit, waren beim Konzert „Bella Italia“ im Bad Wörishofer Kursaal zu erleben – sogar in zweifach doppelter Weise: zuerst im Solistenpaar Julia Hagen und Paolo Bonomini, später, nach der Pause, beim zweiten Solisten des Abends, dem jungen und inzwischen fast schon als Weltstar etablierten Pianisten Lukas Sternath.
Festival der Nationen
