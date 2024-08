Empörung nach Feuer in der Wallfahrtskirche Dorschhausen

In der Pfarrkirche von Dorschhausen hat es gebrannt. Die Pfarrgemeinde hat die Polizei eingeschaltet.

„Am Sonntagvormittag hat Herr Mesner Nuber vor der Heiligen Messe den Brandschaden entdeckt“, berichtet Bad Wörishofens Pfarrer Andreas Hartmann am Montag. „Sowohl der Altar und der Teppich im Vorraum sind betroffen.“ Man habe die Polizei verständigt. Am Montagnachmittag sollte der Brandschaden begutachtet werden. Pfarrer Hartmann hofft, dass es Zeuginnen oder Zeugen gibt, die sich nun melden und helfen, die Tat aufzuklären.

Feuer am Altar „kein harmloser Streich, sondern grobe Zerstörung“

„Der Altar ist nicht ein gewöhnlicher Tisch, sondern ein geweihter Ort“, betont der Geistliche. „Der Altar der Kirche symbolisiert Jesus. Christus“, weshalb der Priester ihn zu Beginn und am Ende der Messe küsse und mit Weihrauch inszeniere. „Dieser Brandschaden macht mich sprachlos“, sagt Hartman. Die Tat sei „kein harmloser Streich, sondern grobe Zerstörung“, betont der Pfarrer.

Wie hoch der finanzielle Schaden ist, könne noch nicht gesagt werden. „Der emotionale Schaden für die Gläubigen von der Gemeinde Mariä Heimsuchung ist groß.“ Noch ist vieles rund um die Tat unklar. Hartmann geht derzeit aber davon aus, dass es vermutlich am Samstag in der Kirche gebrannt hat. Die Kirche Mariä Heimsuchung in Dorschhausen steht unter Denkmalschutz. Der Hochaltar stammt aus der dem 17. Jahrhundert.

Im Eingangsbereich der Kirche in Dorschhausen sind ebenfalls Brandspuren zu sehen.