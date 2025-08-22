Icon Menü
Tierischer Einsatz in Loppenhausen: Storch bleibt auf einem Dach hängen

Loppenhausen

Ein Storch sorgt für Aufregung, als er in einer Photovoltaikanlage festhängt und die Feuerwehr zu Hilfe kommen muss. Der Kreisbrandmeister berichtet vom ungewöhnlichen Einsatz.
Von Leonie Küthmann
    Ein verletzter Storch wurde bei einem Feuerwehreinsatz in Loppenhausen gerettet. Foto: Jörg Viehweger

    Das erlebt die Feuerwehr Loppenhausen auch nicht alle Tage: Am Donnerstag mussten Einsatzkräfte unter der Leitung von Immanuel Frey einen Storch retten, der in einer Photovoltaikanlage festhing.

