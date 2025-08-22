Tierischer Einsatz in Loppenhausen: Storch bleibt auf einem Dach hängen

Das erlebt die Feuerwehr Loppenhausen auch nicht alle Tage: Am Donnerstag mussten Einsatzkräfte unter der Leitung von Immanuel Frey einen Storch retten, der in einer Photovoltaikanlage festhing.
Loppenhausen
