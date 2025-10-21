Neuwahlen und Ehrungen bei der Feuerwehr Erisried

Die Freiwillige Feuerwehr Erisried hielt ihre Nachtübung mit anschließender Generalversammlung ab. Beim Übungsszenario wurde der Brand einer Garage angenommen, bei welchem auf Munitionsreste zu achten war. Nach der gelungenen Nachtübung ging es zurück ins Feuerwehrhaus, wo die Generalversammlung mit Neuwahlen stattfand. Alle bisherigen Amtsinhaber erklärten sich bereit, ihre Ämter fortzuführen. Wiedergewählt wurden Vorsitzender Christian Jäger, sein Stellvertreter Armin Unglert, Kassierer Johannes Schuster und Schriftführer Patrick Mayer. Außerdem wurde der Vorstand vergrößert und Felix Sturm zum Beisitzer gewählt. Ein weiterer Höhepunkt war die Ehrung von Albert Schuster für 25 Jahre aktive Dienstzeit. Kreisbrandmeister Alexander Mayer überreichte dem Jubilar das Feuerwehr-Ehrenzeichen am Band in Silber, eine Urkunde von Innenminister Joachim Hermann und ein Dankschreiben von Landrat Alex Eder. (mz)

Icon vergrößern Das Bild zeigt (von links)Kommandant Stefan Riechert, Jubilar Albert Schuster und Kreisbrandmeister Alexander Mayer. Foto: Patrick Mayer Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das Bild zeigt (von links)Kommandant Stefan Riechert, Jubilar Albert Schuster und Kreisbrandmeister Alexander Mayer. Foto: Patrick Mayer