Feuerwehr Erisried wählt Vorstand neu und ehrt langjähriges Mitglied

Erisried

Neuwahlen und Ehrungen bei der Feuerwehr Erisried

Neuwahlen bestätigen das bestehende Führungsteam der Feuerwehr Erisried. Zusätzlich bekommt der Vorstand Verstärkung.
Von Patrick Mayer für Freiwillige Feuerwehr Erisried e.V.
    Das Bild zeigt (hintere Reihe, von links): Schriftführer Patrick Mayer, Kassierer Johannes Schuster, Beisitzer Felix Sturm, (vordere Reihe, von links): Vorsitzender Christian Jäger, Kommandant Stefan Riechert, Zweiter Kommandant Rafael Säuberlich. Nicht auf dem Bild zu sehen, aber ebenfalls wiedergewählt ist Zweiter Vorsitzender Armin Unglert.
    Das Bild zeigt (hintere Reihe, von links): Schriftführer Patrick Mayer, Kassierer Johannes Schuster, Beisitzer Felix Sturm, (vordere Reihe, von links): Vorsitzender Christian Jäger, Kommandant Stefan Riechert, Zweiter Kommandant Rafael Säuberlich. Nicht auf dem Bild zu sehen, aber ebenfalls wiedergewählt ist Zweiter Vorsitzender Armin Unglert. Foto: Patrick Mayer

    Die Freiwillige Feuerwehr Erisried hielt ihre Nachtübung mit anschließender Generalversammlung ab. Beim Übungsszenario wurde der Brand einer Garage angenommen, bei welchem auf Munitionsreste zu achten war. Nach der gelungenen Nachtübung ging es zurück ins Feuerwehrhaus, wo die Generalversammlung mit Neuwahlen stattfand. Alle bisherigen Amtsinhaber erklärten sich bereit, ihre Ämter fortzuführen. Wiedergewählt wurden Vorsitzender Christian Jäger, sein Stellvertreter Armin Unglert, Kassierer Johannes Schuster und Schriftführer Patrick Mayer. Außerdem wurde der Vorstand vergrößert und Felix Sturm zum Beisitzer gewählt. Ein weiterer Höhepunkt war die Ehrung von Albert Schuster für 25 Jahre aktive Dienstzeit. Kreisbrandmeister Alexander Mayer überreichte dem Jubilar das Feuerwehr-Ehrenzeichen am Band in Silber, eine Urkunde von Innenminister Joachim Hermann und ein Dankschreiben von Landrat Alex Eder. (mz)

    Das Bild zeigt (von links)Kommandant Stefan Riechert, Jubilar Albert Schuster und Kreisbrandmeister Alexander Mayer.
    Das Bild zeigt (von links)Kommandant Stefan Riechert, Jubilar Albert Schuster und Kreisbrandmeister Alexander Mayer. Foto: Patrick Mayer
