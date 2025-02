Türkheimer Feuerwehr muss brennendes Auto löschen

Einen Einsatz hatte die Türkheimer Feuerwehr am Freitagabend am Wertachstadion. Ein Kleintransporter war in Flammen aufgegangen. Wie es zu dem Brand kam, ist noch ungeklärt. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte gewährleisten, dass die Besucher des kurz zuvor beendeten Eishockeyspiels im Sieben-Schwaben-Eisstadion ohne Probleme ihren Heimweg antreten konnten.

