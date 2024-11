Großeinsatz der Rettungskräfte in Bad Wörishofen

Im Gewerbegebiet von Bad Wörishofen lief am späten Donnerstagnachmittag ein Großeinsatz der Rettungskräfte.

Mehrere Feuerwehren und das Technische Hilfswerk eilten am Donnerstag gegen 16.15 Uhr ins Zentrum des Gewerbegebietes von Bad Wörishofen, da es sich beim Einsatzort um eine Holz verarbeitenden Betrieb handelte, wie die Polizei mitteilte. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein technischer Defekt in einer Heizanlage zu Rauchentwicklung und einem kleinen Brand in einem Heizungsteil geführt habe. Der Firmeninhaber konnte das Feuer laut Polizei selbstständig mit einem Feuerlöscher löschen. Um mögliche Glutnester oder Schwelbrände auszuschließen, leerten die Einsatzkräfte ein Spänesilo. Der aufgrund des technischen Defekts entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werde. Der Brandschaden sei als gering anzusehen. Verletzt wurde niemand.