Ballenpresse gerät in Brand: 25 Feuerwehrleute rücken aus

Am Freitagnachmittag ist auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Oberegg und Binkenhofen eine mobile landwirtschaftliche Ballenpresse in Brand geraten. Das Feuer konnte provisorisch vom Fahrer, der den Brand bemerkt hatte, mit einem Feuerlöscher gelöscht werden, heißt es im Polizeibericht. Die Feuerwehren Oberegg und Markt Rettenbach rückten mit insgesamt 25 Einsatzkräften an und trafen weitere, notwendige Maßnahmen. Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Wie hoch der Schaden ist, konnte sie nicht beziffern. Der Neupreis einer solchen Ballenpresse liegt laut Polizei bei rund 120.000 Euro. (mz)

Melanie Lippl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ballenpresse Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Oberegg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis