Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten

Feuerwehreinsatz in Bad Wörishofen: 80-Jähriger lässt Pfanne auf eingeschaltetem Herd zurück

Bad Wörishofen

Feuerwehreinsatz: 80-Jähriger hatte Pfanne auf dem Herd vergessen

Ein Mann hatte in Bad Wörishofen seine Wohnung verlassen und eine Pfanne auf dem eingeschalteten Herd gelassen. Nachbarn alarmierten wegen des Rauchs die Feuerwehr.
    • |
    • |
    • |
    Ein Mann hatte seine Pfanne auf dem angeschalteten Herd vergessen. (Symbolbild)
    Ein Mann hatte seine Pfanne auf dem angeschalteten Herd vergessen. (Symbolbild) Foto: Christin Klose/dpa-tmn

    Noch einmal glimpflich ausgegangen ist ein Feuerwehreinsatz am Donnerstagabend in Bad Wörishofen. Laut Polizei bemerkten Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Bürgermeister-Singer-Straße Brandgeruch, der aus einer Wohnung kam. Da niemand öffnete, verschaffte sich die alarmierte Feuerwehr Zugang zu der Wohnung – und entdeckte schnell die Ursache für den Rauch: angebranntes Essen auf dem Herd. Laut Polizei hatte der 80-jährige Bewohner zuvor seine Wohnung verlassen, ohne die Pfanne von der eingeschalteten Herdplatte zu nehmen. Glücklicherweise entstand kein Sachschaden. Die Wohnung wurde gelüftet und konnte dann wieder freigegeben werden. Gegen den Mann wurde laut Polizei ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (mz)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden