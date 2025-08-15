Feuerwehreinsatz: 80-Jähriger hatte Pfanne auf dem Herd vergessen

Noch einmal glimpflich ausgegangen ist ein Feuerwehreinsatz am Donnerstagabend in Bad Wörishofen. Laut Polizei bemerkten Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Bürgermeister-Singer-Straße Brandgeruch, der aus einer Wohnung kam. Da niemand öffnete, verschaffte sich die alarmierte Feuerwehr Zugang zu der Wohnung – und entdeckte schnell die Ursache für den Rauch: angebranntes Essen auf dem Herd. Laut Polizei hatte der 80-jährige Bewohner zuvor seine Wohnung verlassen, ohne die Pfanne von der eingeschalteten Herdplatte zu nehmen. Glücklicherweise entstand kein Sachschaden. Die Wohnung wurde gelüftet und konnte dann wieder freigegeben werden. Gegen den Mann wurde laut Polizei ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (mz)

