Großeinsatz für die Feuerwehren bei Hausen

Zu einem Brand in Simonsberg bei Hausen sind am Montagnachmittag zahlreiche Feuerwehren aus der Region ausgerückt. In einer landwirtschaftlichen Halle ist offenbar ein Auto in Brand geraten und auch ein Ladewagen hat Feuer gefangen. Die Helfer zogen beide Fahrzeuge aus der Halle und löschten die Flammen, sodass größerer Schaden verhindert werden konnte. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen noch. (mz)

