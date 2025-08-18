Icon Menü
Feuerwehreinsatz in Simonsberg: Auto und Ladewagen geraten in einer Halle in Brand

Hausen

Großeinsatz für die Feuerwehren bei Hausen

In einer landwirtschaftlichen Halle geraten ein Auto und ein Ladewagen in Brand. Zahlreiche Helfer aus der Region wurden alarmiert.
Von Ulf Lippmann
    Zahlreiche Feuerwehren wurden alarmiert, weil es in Simonsberg bei Hausen gebrannt hat.
    Zahlreiche Feuerwehren wurden alarmiert, weil es in Simonsberg bei Hausen gebrannt hat. Foto: Aov

    Zu einem Brand in Simonsberg bei Hausen sind am Montagnachmittag zahlreiche Feuerwehren aus der Region ausgerückt. In einer landwirtschaftlichen Halle ist offenbar ein Auto in Brand geraten und auch ein Ladewagen hat Feuer gefangen. Die Helfer zogen beide Fahrzeuge aus der Halle und löschten die Flammen, sodass größerer Schaden verhindert werden konnte. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen noch. (mz)

