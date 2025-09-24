Spielzeugakku explodiert und löst Feuerwehreinsatz aus

Wegen eines Feuerwehreinsatzes kam es am Montag zu Behinderungen auf der Zufahrt zum Wörishofer Wertstoffhof. Laut Polizei bemerkte der Fahrer eines Müllfahrzeugs Rauch am Fahrzeugheck, als er gerade das Gelände verließ. Er kippte die Ladung ab und setzte einen Notruf ab. Den befürchteten Brand gab es zum Glück nicht, die Feuerwehr stellte fest, dass der Akku eines Spielzeugautos explodiert war und dabei den restlichen Kunststoffmüll angeschmort hat. Der Akku wurde fälschlicherweise im Kunststoffmüll entsorgt, heißt es im Polizeibericht. Von der Feuerwehr waren 14 Einsatzkräfte vor Ort, während der Aufräumarbeiten war die Zufahrt zum Wertstoffhof kurzzeitig gesperrt. Durch das schnelle Eingreifen des Fahrers konnte größerer Schaden verhindert werden. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, wie wichtig eine korrekte Entsorgung von Elektronikschrott und Akkus ist. (mz)

