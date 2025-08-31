„Für diese Gruppe war mir meine Zeit irgendwann zu schade“

Diskutieren Sie mit Icon Schließen

Reinster AFD-Ductus wie "diese Frau" und "so eine Person", wozu dann auch noch die Rechtschreibschwäche (Finaziellen) passt, ist dermaßen entlarvend.

Herr Fischer, was meinen Sie mit "so eine Person"? Und soll man aus der Formulierung "diese Frau" Ihre Verachtung für Frau Beck herauslesen? Auch wenn nicht alles mit der Integration der Flüchtlinge gut lief und einige wenige Flüchtlinge sogar zu Mörder wurden, hat doch Frau Beck viel Gutes geleistet. Dafür soll man ihr dankbar sein.

Was geht Sie das an, Herr Fischer? Wie sieht denn IHR einbringen für andere Menschen aus? Vermutlich liegt das bei Null, wie das bei Egoisten so üblich ist. Frau Beck hat eine Menge Zeit für andere Menschen eingesetzt, was Ihnen wohl kaum in den Sinn kommen würde. Schon Ihr Duktus von "so eine Person" lässt tief blicken, Sie können nur hoffen, dass Sie nie im Leben in eine Situation kommen, selbt so eine Person zu sein!

Mich interessiert ob diese Frau aus Ihren eigenen Finaziellen Mitteln so eine Person unterstützt hat beziehungsweise noch immer macht.

