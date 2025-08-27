„Wir haben uns als Helferkreis die Beine ausgerissen“

Vor zehn Jahren prägte Angela Merkel angesichts der Flüchtlingskrise und der zahlreichen Geflüchteten in Deutschland den Satz „Wir schaffen das!“. Auch in Bad Wörishofen kamen damals viele Geflüchtete an. Angelika Beck war eine der Ersten, die sich für die Männer, Frauen und Kinder einsetzte und mit anderen Ehrenamtlichen den ökumenischen Arbeitskreis Asyl gründete. Im Gespräch unserer Redaktion blickt sie zurück auf zehn Jahre Flüchtlingshilfe.
Bad Wörishofen
Mich interessiert ob diese Frau aus Ihren eigenen Finaziellen Mitteln so eine Person unterstützt hat beziehungsweise noch immer macht.
Was geht Sie das an, Herr Fischer? Wie sieht denn IHR einbringen für andere Menschen aus? Vermutlich liegt das bei Null, wie das bei Egoisten so üblich ist. Frau Beck hat eine Menge Zeit für andere Menschen eingesetzt, was Ihnen wohl kaum in den Sinn kommen würde. Schon Ihr Duktus von "so eine Person" lässt tief blicken, Sie können nur hoffen, dass Sie nie im Leben in eine Situation kommen, selbt so eine Person zu sein!
Herr Fischer, was meinen Sie mit "so eine Person"? Und soll man aus der Formulierung "diese Frau" Ihre Verachtung für Frau Beck herauslesen? Auch wenn nicht alles mit der Integration der Flüchtlinge gut lief und einige wenige Flüchtlinge sogar zu Mörder wurden, hat doch Frau Beck viel Gutes geleistet. Dafür soll man ihr dankbar sein.
