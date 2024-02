Flughafen Memmingen

vor 48 Min.

Flughafen Memmingen: Klagen wegen Verspätung überfluten das Memminger Gericht

Verspätet sich ein Flug, reichen viele Passagiere per Onlinedienst Klage ein. Die Zahl der Fälle hat sich verfünffacht und überflutet das Gericht in Memmingen.

Plus Verspätet sich ein Flug, reichen viele Passagiere per Onlinedienst Klage ein. Die Fälle haben sich seit 2018 verfünffacht. Was das für das Gericht bedeutet.

Von Erik Perrey Artikel anhören Shape

Entschädigungsklagen wegen Flugverspätungen oder -ausfällen am Allgäu Airport überfluten das Memminger Amtsgericht. Allein von 2022 auf 2023 stieg die Zahl der Fälle von 1400 auf 2500, sagt Stefan Nielsen, Leiter der Zivilabteilung des Gerichts. Seit 2018 hat sich die Zahl sogar verfünffacht. Grund für diesen Anstieg: „95 Prozent der Klagen werden von Online-Portalen eingereicht“, sagt Stefan Nielsen.

Die Onlinedienste, einer von ihnen ist Flightright, vertreten ihre Kundinnen und Kunden vor Gericht und übernehmen im Falle einer Niederlage alle Gerichts- und Anwaltskosten – also das Risiko einer Klage. Dafür erhält Flightright bei einem Erfolg 20 bis 30 Prozent der Entschädigungssumme, auf die Fluggäste Anspruch haben. Da die Fluggastrechte-Verordnung sehr „verbraucherfreundlich“ sei, würden Portale wie Flightright in mehr als der Hälfte der Memminger Fälle siegen, sagt Nielsen. Auch das Unternehmen teilt auf Anfrage mit, dass die Firma den weit überwiegenden Teil der Fälle, die vor Gericht landen, gewinne. „Andernfalls würde sich unser Geschäftsmodell auch nicht lohnen“, sagt Oscar de Felice, Leiter der Rechtsabteilung der Firma.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen