Flughafen Memmingen: Mit über zwei Promille an Bord? - Airport-Personal sagt Nein

Der Flugpassagier wollte am Montagnachmittag (20.1.2025) das Boarding seines Wizzair-Fluges ab Memmingen nach Iasi in Rumänien antreten. Der 43-Jährige war laut Polizeimitteilung jedoch „deutlich alkoholisiert“ und ignorierte die Anweisungen des Flughafenpersonals.

Deshalb schlossen ihn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von dem Flug aus und baten ihn, das Terminal zu verlassen. Weil er dieser Aufforderung aber nicht nachkam, verständigten die Mitarbeiter des Allgäu Airports die Grenzpolizeiinspektion Memmingen. Die Beamten sprachen einen Platzverweis aus und nahmen den Mann schließlich mit auf die Polizeidienststelle.

Flughafen Memmingen: Passagier wird wegen Trunkenheit vom Wizzair-Flug nach Rumänien ausgeschlossen

Dort zeigte ein Atemalkoholtest einen Wert von über zwei Promille an. Nach seiner Ausnüchterung wurde der Mann wieder entlassen, heißt es abschließend.

Erst zu Beginn dieses Jahres hatte eine Forderung des irischen Billigfliegers Ryanair zu einem Alkohol-Limit an Flughäfen für Diskussionen gesorgt. In einer Pressemeldung schlug die Airline eine Zwei-Getränke-Grenze an Flughäfen vor. So erhofft sich die Fluggesellschaft ein besseres Benehmen von Fluggästen an Bord der Maschinen.

Auch am Memmingen Airport: Ryanair fordert Alkohol-Limit für Passagiere an Flughäfen

Ryanair ist neben Wizzair die wichtigste Airline am Flughafen Memmingen. Dort äußerte man sich auf Nachfrage der Allgäuer Zeitung zurückhaltend zu dem Vorstoß. Am Memmingen Airport gebe es nur wenige Vorfälle mit betrunkenen Passagieren, hieß es. Die von Ryanair geschilderten Probleme könne der Flughafen nicht bestätigen. Das Sicherheits- und Serviceteam sei angewiesen, insbesondere beim Boarding auf auffällig alkoholisierte Personen zu achten.

Sollte eine Gefahr für die Sicherheit an Bord bestehen, können Passagiere vom Flug ausgeschlossen werden, wie der Fall des betrunkenen Mannes am Montag zeigt.

Am Airport in Memmingerberg gilt aktuell der Winterflugplan 2024/25 des Flughafens Memmingen. Im aktuellen Flugplan stehen 41 Ziele in 21 Ländern. Beliebtestes Flugziel ab Memmingen ist Mallorca, gefolgt von Sofia in Bulgarien und Belgrad in Serbien. Im vergangenen Jahr verzeichnete der Flughafen bei Memmingen über 3.2 Millionen Passagiere.