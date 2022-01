Tickets, Line-Up, Corona: Die neuesten Infos zum Ikarus-Festival 2022

Findet das Ikarus-Festival 2022 statt? Im Januar startete trotz Corona der Vorverkauf für das Event am Flughafen Memmingen. News zu Lineup, Preise, Tickets.

Das Ikarus-Festival am Flughafen Memmingen ist das größte Musik-Festival im Allgäu. Vor Corona kamen rund 50.000 Menschen zum Techno-Camping-Festival. Doch kann das Ikarus 2022 am Airport in Memmingerberg heuer überhaupt stattfinden? Aktuell geben sich die Veranstalter optimistisch. Der offizielle Ticket-Vorverkauf für das Ikarus-Festival 2022 ist vor Kurzem gestartet.

Termin: Wann findet das Ikarus-Festival 2022 statt?

Das Ikarus 2022 auf dem ehemaligen Militärflugplatz soll vom 2. bis 6. Juni 2022 stattfinden.

Vorverkauf: Gibt es eine Ticket-Rückerstattung, wenn Corona das Festival platzen lässt?

In den Jahren 2020 und 2021 konnte das Ikarus-Festival wegen Corona nicht stattfinden. Die Tickets konnten jeweils auf das Folgejahr übertragen werden. Auch heuer kündigten die Veranstalter an: „Sollte das Ikarus 2022 aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden können, wird der Ticketpreis für alle in 2022 gekauften Tickets erstattet.“

Preise 2022: Was kosten Tickets fürs Ikarus-Festival und welche Karten gibt es?

Die Veranstalter planen mit mehreren Tausend Besuchern auf dem Gelände des Allgäu-Airport. Deshalb werden sowohl Karten für das komplette Wochenende angeboten als auch Einzeltickets für Freitag, Samstag und Sonntag. Diese Karten-Kategorien gibt es:

Hier ist die Rede vom Full-Weekend-Ticket, das von Freitag bis Sonntag gilt. Preis: 125,90 Euro.

Das VIP-Ticket für Fans, die nicht genug bekommen. Es verspricht Zugang zu den Hauptbühnen und Bars & WCs hinter der Bühne. Preis: 179,90 Euro.

Für die Festival-Tage Freitag, Samstag und Sonntag gibt es auch jeweils Tagestickets: Die Preise variieren zwischen 59,90 und 64,90 Euro. Für die einzelnen Tage werden auch sogenannte Stage-Plus-Karten angeboten (zwischen 94,90 und 124,90 Euro). Einlass aufs Ikarus-Gelände bekommen nur Personen ab 18 Jahren, oder in Begleitung.

Kostet das Camping beim Ikarus-Festival extra?

Ja. Laut Veranstalter entsteht auf über 200.000 Quadratmetern eine Camping-Landschaft. Wer beim Festival campen möchte, benötigt ein Camping-Ticket. Dieses ist nur in Verbindung mit einem Full-Weekend-Ticket gültig. Ein Müllpfand in Höhe von 15 Euro muss entrichtet werden. Außerdem gibt es im Ikarus-Village „Comfort Camping“. Alle Tickets werden auf der Ikarus-Festival-Internetseite im Vorverkauf bestellbar sein. Dort gibt es auch weitere Informationen rund um die wichtigsten Fragen wie die Nutzung von Duschen und Toiletten, Stromnutzung oder Schließfächern.

Lineup 2022: Welche DJs spielen heuer auf dem Ikarus-Festival?

Ende Januar wurde auch das Lineup des Ikarus-Festival 2022 offiziell bekanntgegeben. Über 120 DJs aus der ganzen Welt sollen am Flughafen Memmingen auflegen. Weitere Acts können folgen.

Headliner

Adam Beyer

Amelie Lens

Carl Cox

Dubfire

Enrico Sangiuliano

Fritz Kalkbrenner

Len Faki

Faki Neelix

Pan-Pot

Reinier Zonneveld

Richie Hawtin

Robin Schulz

Sven Väth

DJs von A bis Z

Aka Aka

Alfred Heinrichs

Ann Clue

Boston 168

Dax J

Dirty Doering

Dominik Eulberg

Droplex

Echoes of October

Eskei83

Extrawelt

Falscher Hase

Farrago

Felix Kröcher

Felix Raphael

Fjaak Dj Set

Format:B

Gestört Aber Geil

Gregor Tresher

Héctor Oaks

Hidden Empire

I Hate Models

Kerstin Eden

Klangkuenstler

Kobosil

Lexer

Lexy & K-Paul

Marcel Fengler

Marcus Meinhardt

Marika Rossa

Mark Dekoda

Mausio

Midas 104

Mimi Love

Mollono.Bass

Monika Kruse

Moonbootica

Niconé

Oliver Koletzki

Pappenheimer

Pleasurekraft

Rebekah

Sama' Abdulhadi

Sam Shure

Somewhen

Spektre DJ

Stella Bossi

Stereo Express

T78

Township Rebellion

Tube & Berger

Victor Ruiz

Younotus

Harder Styles A bis Z

Angerfist

Da Tweekaz

Dr. Peacock

Headhunterz

Progressive Psytrance A bis Z

Ace Ventura

Astrix

Atmos

Audiomatic

Blastoyz

Captain Hook

Fabio Fusco

Klopfgeister

Krama

Morten Granau

Omiki

Ritmo

Station Endlos

Anne Montag b2b Sonnensysteme

b2b Sonnensysteme Casimier von Oettingen b2b Naomi

b2b Naomi Electronic Elephant

Frida Darko

Lowski

Martin Saupe

Mehr is mehr

Mike Boost

Mila Stern

Ron Flatter

Tony Casanova

Das Ikarus-Festival-Timetable, also an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit die DJs spielen, erscheint rund zwei Wochen vor dem Festival.



Anreise zum Ikarus-Festival mit Bus, Bahn und Auto: Wie komme ich hin?

Die meisten Ikarus-Besucher kommen mit dem Auto an das Gelände am Flughafen Memmingen. Achtung: Nicht die Adresse des Allgäu Airports ins Navi eingeben, sondern die der ehemaligen Shelterstraße, die zu Parkplätzen und Camping beim Ikarus führt: 87766 Memmingerberg, Industriestraße.

Wer mit der Bahn kommt, fand bei den letzten Auflagen direkt am Zentralen Omnibusbahnhof vor dem Bahnhof Memmingen einen Shuttle-Bus, der die Besucher hoch zum Allgäu Airport und zurück brachte.

Gibt es auf dem Ikarus-Festival genügend Duschen, Toiletten und Dixi-WCs?

Der Veranstalter "Permanent Entertainment GmbH" verspricht, aus dem WC- und Duschen-Desaster auf dem Ikarus-Festival 2019 gelernt zu haben. Damals gab es zu Festivalbeginn kein fließendes, später nur kaltes Wasser. Jetzt soll es speziell auf dem Campingplatz mehr WCs und Duschen mit warmen Wasser geben. (dan/msc)

Weitere Informationen findet man auf der Homepage des Festivals unter www.ikarus-festival.de.