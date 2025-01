Dreifacher Überschallknall lässt Fensterscheiben in Bad Wörishofen zittern

Gleich dreimal hat es am Himmel über Bad Wörishofen derart geknallt, dass am Boden Fensterscheiben zitterten. Kampfjets donnerten am Montag mit Überschallgeschwindigkeit an Bad Wörishofen vorbei, wie am Dienstag klar wurde.

Die Kurstadt Bad Wörishofen befindet sich unterhalb des zeitweise reservierten Luftraums TRA Allgäu (Temporary Reserved Airspace). Die Auswertung der Radardaten vom 13. Januar zeigen, dass insgesamt drei Kampfflugzeuge der Bundeswehr vom Typ Eurofighter unterwegs waren. Die Kampfjets gehörten zum Taktischen Luftwaffengeschwader 74 und absolvierten zwischen 14.30 und 15.30 Uhr eine Übung. Das teilte ein Sprecher des Luftfahrtamtes der Bundeswehr auf Nachfrage mit.

Gegen 14.50 Uhr durchbrachten zwei der Eurofighter dabei kurzzeitig die Schallmauer. Die Kampfflugzeuge seien dabei in einer Höhe von 38.400 Fuß oder 11.704 Metern unterwegs gewesen, in einer Entfernung von 7,93 Nautischen Meilen oder 14,7 Kilometern zu Bad Wörishofen. Gegen 15 Uhr erreichten erneut zwei Jets Überschallgeschwindigkeit, in ähnlicher Höhe und etwa 13 Kilometer von Bad Wörishofen entfernt. Der dritte Überschallflug zweier Eurofighter erfolgte dann um 15.07 Uhr, diesmal in einer Höhe von 43.400 Fuß oder 13.228 Metern, diesmal rund 20 Kilometer von Bad Wörishofen entfernt.

„Nach den uns vorliegenden Daten erfolgte der Einsatz unter Beachtung der flugbetrieblichen Bestimmungen“, teilt die Bundeswehr mit. Es waren nicht die ersten lautstarken Flugübungen in den vergangenen Monaten. Für Aufsehen sorgte beispielsweise eine Tiefflugübung unter 400 Metern Höhe zwischen Bad Wörishofen und Türkheim.