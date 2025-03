Luftwaffe übt Bündnisverteidigung: Bürgertelefon für Beschwerden

Über Bad Wörishofen und weiten Teilen des Unterallgäus wird es heute und in den nächsten Tagen lauter. Der Grund dafür ist eine Übung der Luftwaffe.

Vom 24. bis 28. März ist der Nato-Flugplatz Lechfeld Ausgangspunkt einer Ausbildung des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 aus Neuburg in Verbindung mit weiteren Luftwaffeneinheiten. Das teilte das Neuburger Geschwader am Montag mit. „Dabei werden neue und angepasste Verfahren im Bezug auf die Landes- und Bündnisverteidigung erprobt, welche die Stärkung der eigenen Kräfte beübt“, heißt es in der Meldung.

Fluglärm und erhöhtes Flugaufkommen über Bad Wörishofen und Umgebung

„Auf Grund der besonderen Ausbildungs- und Übungserfordernisse“, sei mit erhöhtem Flugaufkommen zu rechnen. Die Übungsflüge fänden aber nur innerhalb der bekannten Flugbetriebszeiten statt. Ein Presseoffizier des Geschwaders teilte unserer Redaktion zudem mit, dass zwar auch der TRA Allgäu genutzt werde - das steht für Temporary Reserved Airspace, also Luftraum, der zeitweise für militärische Übungen gesperrt werden kann. Es werde dort allerdings keinen zusätzlichen Flugbetrieb geben, es werde „wie bisher geflogen“. Zum TRA Allgäu gehören auch Bad Wörishofen, Mindelheim oder Türkheim.

Für Beschwerden aus der Bevölkerung hat das Luftfahrtamt der Bundeswehr ein Bürgertelefon eingerichtet, das unter der kostenlosen Rufnummer 0800/8620730 erreichbar ist. Alternativ gibt es auch eine E-Mail-Adresse für Beschwerden: fliz@bundeswehr.org.

Über der Kurstadt Bad Wörishofen waren zuletzt einige Übungen zu hören und zu sehen. Vor etwa einem Monat trainieren gleich zehn Eurofighter, ein Tanker und Tornado-Kampfflugzeuge Abfangmanöver.