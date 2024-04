Flugzeugabsturz auf dem Weg nach Bad Wörishofen: Wrack wird in Wien untersucht

Plus Warum ist eine Cessna auf dem Heimweg nach Bad Wörishofen abgestürzt? In Wien beginnt eine aufwendige Spurensuche.

Ermittlungsbehörden in Österreich suchen fieberhaft die Antwort auf die Frage, warum ein Flugzeug auf dem Heimweg von Rom nach Bad Wörishofen in den Alpen abgestürzt ist. Der Pilot, ein 52-jähriger Geschäftsmann aus dem Großraum München, kam dabei ums Leben. Das Wrack der Maschine wurde mittlerweile nach Wien gebracht. Dort beginnt nun eine aufwendige Spurensuche.

Neben dem Landeskriminalamt (LKA) von Österreich ermittelt unabhängig davon jetzt auch die Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes. Das bestätigte ein Sprecher von Österreichs Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Das Wrack wurde geborgen und nach Wien gebracht. Dort werde es nun von Expertinnen und Experten untersucht. Das LKA befasst sich außerdem mit der offiziellen Feststellung der Identität des Toten. Das allerdings könne noch dauern, sagte Philip Rapold unserer Redaktion am Donnerstag. Der Pilot befand sich allein an Bord der Maschine.