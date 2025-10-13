Fördertopf für Adler ist leer: Warum jetzt trotzdem 110.000 Euro nach Kirchheim fließen

Die Nachricht, dass der Fördertopf der Regierung von Schwaben für das Bürgerzentrum im Gasthof zum Adler in Kirchheim leer ist, hat vor rund einem Monat für Schlagzeilen gesorgt. Der Markt Kirchheim hatte einen Antrag auf eine Auszahlung von 175.000 Euro gestellt und eine ernüchternde Antwort aus Augsburg erhalten: „Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir derzeit keine Ausgabemittel mehr für Auszahlungsanträge im Bayerischen Städtebauförderungsprogramm haben. Sobald die erforderlichen Mittel bereitstehen, werden wir Ihren Auszahlungsantrag abschließen.“ Dies soll erst 2026 wieder der Fall sein, hieß es vonseiten der Regierung von Schwaben.

In Kirchheim geht man zwar davon aus, dass die Fördersumme dann auch kommen wird, doch bis dahin fehlt das Geld in den Kassen der Marktgemeinde. Wie Kämmerer Dominik Leder in der jüngsten Marktratssitzung erläuterte, habe er deshalb mit anderen Zuschussgebern Kontakt aufgenommen. Sie hätten sich bereiterklärt, Abschläge in Höhe von insgesamt 110.000 Euro bereits jetzt zu überweisen.

Diese Institutionen fördern den Kirchheimer „Adler“

Im Detail geht es um folgende Fördergelder: Die Bayerische Landesstiftung habe eine Abschlagszahlung von 95.000 Euro zugesagt, insgesamt fördert sie den Umbau des Gasthofs zum Adler in ein Bürger- und Kulturzentrum mit 106.000 Euro. Die Regierung von Schwaben sagte einen Abschlag von 15.000 Euro aus dem Kulturfonds Bayern zu. Die Gesamtfördersumme hierbei beläuft sich auf 21.800 Euro. Dominik Leder rechnet damit, dass die Zahlungen in den nächsten Wochen verbucht werden können. Auch mit dem Bezirk stehe er bezüglich einer Abschlagszahlung in Verhandlungen, so der Geschäftsstellenleiter.

Geld gibt‘s auch für das Juze in Kirchheim

Geld gibt es zudem für das neue Juze in Kirchheim, wie Bürgermeisterin Susanne Fischer erklärte: Es wird von der Kultur- und Sozialstiftung der Genobank mit 2500 Euro gefördert.