Die Rumpelpiste von Frankenhofen wird vorerst bleiben

Zu gefährlich und für heutige Traktoren nicht mehr ausgelegt: Die Schlaglochpiste zwischen Frankenhofen und Schlingen wird häufig kritisiert. Das sagt die Stadt dazu.

Zwischen Frankenhofen und Schlingen befindet sich "eine der schlechtesten Straßen Bayerns". Dieser Meinung ist Alois Häfele aus Frankenhofen - und ist damit nicht allein. Auch beim Besuch der MZ-Redaktion in Frankenhofen vor einiger Zeit wurde der Zustand der Straße von mehreren Bewohnerinnen und Bewohnern als gefährlich kritisiert. Doch wie es scheint, müssen die Menschen in Frankenhofen und Schlingen noch länger mit der Rumpelpiste leben.

Zum Auftakt der MZ-Landpartie waren Redakteure der Mindelheimer Zeitung in Frankenhofen, um sich in geselliger Runde über die Themen zu unterhalten, die die Bürger vor Ort bewegen. Dabei war auch eine der „schlechtesten Straßen Bayerns“ ein Thema, wie nicht nur Alois Häfele die Ortsverbindungsstraße zwischen Frankenhofen und Schlingen bezeichnete. Da müsse endlich etwas geschehen, hieß es mehrfach.