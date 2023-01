Frankenhofen

08.01.2023

Isolde Egger und die neu entdeckte künstlerische Freiheit

Ihr Bild „Il camauro – das Winterkäppchen“ zeigt den verstorbenen Papst Benedikt und ist derzeit in der Christophoruskapelle in Frankenhofen zu sehen.

Plus Endlich wieder Kunstausstellungen: Die Künstlerin Isolde Egger erzählt in unserer Serie Mein Jahr von der großen Erleichterung in der Kunstszene.

Von Kathrin Elsner Artikel anhören Shape

„Kunst ist Nahrung für die Seele“, sagt Isolde Egger und erinnert sich voller Freude an alle wieder stattgefundenen Kunstausstellungen des vergangenen Jahres. Sie beteiligte sich mit ihren Werken gleich an 25 Ausstellungen im süddeutschen Raum und zeigte sich erleichtert, sich endlich wieder mit ihren Kolleginnen und Kollegen austauschen zu können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

